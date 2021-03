Nova Zelândia lança alerta de tsunami e ordena retirada de habitantes da costa nordeste

Em 2016, as ilhas Fidji, agora sob alerta de tsunami, foram devastadas pelo ciclone Winston. UNICEF Pacific / AFP

Texto por: RFI 2 min

Um alerta de tsunami foi emitido após um forte terremoto de magnitude 7,8 nas remotas ilhas Kermadec, na Nova Zelândia, no oceano Pacífico. As autoridades determinaram a retirada de todos os habitantes do litoral nordeste do país.