Debate identitário acontece no Líbano em cenário de caos generalizado

O colapso do Estado e da economia continua no Líbano em meio a impasses políticos e debates acalorados sobre a identidade do país.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

Uma jovem pega um saco de leite em pó subsidiado pelo Estado, gritando alto no meio de um grupo que disputa o alimento. Outras pessoas tentam impedir. O corpo a corpo se transforma em uma luta violenta. O incidente ocorreu em um supermercado de Beirute na quinta-feira (4). A cena, cujas imagens viralizaram na Internet, resume fielmente a situação no Líbano um ano e meio após a eclosão da pior crise econômica e financeira de sua história.

Desde 17 de outubro de 2019, o país do Cedro afunda inexoravelmente em um caos indescritível, caracterizado pelo colapso do Estado, da moeda nacional, do setor bancário, da economia, dos sistemas educacional e hospitalar.

Um colapso generalizado, acompanhado pelo aumento da criminalidade e da insegurança, agravado pela devastadora explosão dupla do porto de Beirute em 4 de agosto de 2020, que deixou 206 mortos, mais de 6.500 feridos e destruiu parte da capital. Um problema também agravado pela progressão exponencial da pandemia de coronavírus.

A raiva das pessoas explode na rua

Depois de uma calmaria de vários meses, os libaneses voltaram às ruas no início de março, bloqueando estradas do país com pneus em chamas e lixeiras. A raiva é provocada por outra queda histórica da moeda nacional, que chegou a 10.000 libras por dólar, varrendo o que restava do poder de compra da população, em um país que importa a maior parte de suas necessidades básicas. Antes da crise, um dólar valia 1.500 libras.

O salário mínimo perdeu 84% de seu valor, caindo do equivalente a US$ 450 para US$ 72 por mês, colocando o Líbano logo à frente do Afeganistão e atrás de Bangladesh no ranking dos países com as menores rendas per capita, segundo o centro de pesquisa “Information International”, com sede em Beirute.

Em apenas alguns meses, o número de libaneses que caíram na pobreza extrema triplicou, passando de 8% para 23%, e mais de 55% dos 5 milhões de cidadãos vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Banco Mundial datados de Maio de 2020. Desde então, a situação piorou consideravelmente.

“Eu vendo limões da minha horta e ovos frescos do meu galinheiro para tentar pagar as contas. Nunca pensei que teria chegado a este ponto ", lamenta Hoda, uma psicóloga e viúva de 60 anos.

Incapaz de atender às necessidades mais básicas da população atingida pelo desaparecimento das escassas redes de seguridade social, o Estado libanês contratou em janeiro um empréstimo de U$ 246 milhões com o Banco Mundial (BM).

Esta ajuda emergencial a famílias desfavorecidas deve apoiar o desenvolvimento de um sistema nacional de redes de seguridade social para permitir uma melhor resposta às crises "agravadas e sem precedentes" que o país atravessa, segundo o Banco Mundial.

Duzentas mil famílias, ou cerca de 786.000 pessoas, devem ser beneficiadas. Um plano cuja única ambição é remover o espectro da grande crise alimentar contra a qual o primeiro-ministro demitido, Hassane Diab, alertou em maio de 2020.

Sem governo durante sete meses

Os graves distúrbios financeiros e socioeconômicos são amplificados por bloqueios políticos que continuam a se tornar mais complexos ao longo dos meses. O país ainda está sem governo desde a renúncia de Hassane Diab em 10 de agosto de 2020, após a tragédia do porto, sob a pressão conjunta da rua e de parte da classe política. No entanto, a formação de um "governo comissionado", capaz de realizar as reformas exigidas pelos doadores para destravar a ajuda ao Líbano, está à frente de uma iniciativa de solução de crise proposta pela França, com o apoio de países ocidentais e da ONU.

A formação do governo pelo primeiro-ministro designado, Saad Hariri, tropeça em diferenças políticas e interesses conflitantes entre os partidos tradicionais que competem por assentos e cotas. Ela havia sido bloqueada por cinco meses pelas condições estabelecidas pelo governo Trump, que exigia a exclusão do Hezbollah do poder executivo. Esta demanda é difícil de satisfazer porque o partido xiita e seus aliados do Movimento Patriótico Livre (CPL, o principal partido cristão fundado pelo presidente Michel Aoun) e outros partidos, possuem a maioria no Parlamento.

A Igreja Maronita quer internacionalizar a crise

A crise política tomou um novo rumo desde que o Patriarca Maronita, Béchara Raï, convocou a realização de uma conferência internacional sob a égide das Nações Unidas para proclamar a "neutralidade do Líbano" diante dos conflitos que abalam a região. Apesar da oposição de parte da classe política e da população à sua iniciativa, o chefe da maior Igreja Cristã do país voltou ao comando em 27 de fevereiro, durante uma manifestação de apoio que reuniu milhares de pessoas sob a varanda do patriarcado em Bkerké, 25 km ao norte de Beirute. Mas essa demanda é considerada por alguns partidos, incluindo o Hezbollah, como uma refundação do Líbano, e deve ser primeiro objeto de um consenso interno.

“Claro, os membros do Hezbollah têm nacionalidade libanesa. No entanto, eles estão organicamente ligados à República Islâmica do Irã", disse à RFI Toufic Hindi, político e ex-conselheiro do ex-líder da milícia cristã das Forças Libanesas, Samir Geagea. “Portanto, não podemos dizer hoje que os parceiros libaneses recusam a neutralidade", acrescentou.

Essa não é, porém, a opinião de Maher Hammoud, chefe do partido dos Ulemas Muçulmanos, que reúne sunitas e xiitas próximos ao Hezbollah. "Esta resistência libertou o país da ocupação israelense", escreveu o clérigo sunita de alto perfil em uma carta aberta ao Patriarca Béchara Rai, publicada em 2 de março no jornal Al-Akhbar. Ela ofereceu ao Líbano grande profundidade política e moral sem exigir nada em troca, "a não ser não ser apunhalada pelas costas e ser vista como parte da paisagem política local".

“Em primeiro lugar, é preciso explicar o significado de neutralidade. Caso contrário, a única definição dessa palavra é render-se ao inimigo sionista”, acrescentou o xeque Hammoud.

Mesma história com o Hezbollah. "Tivemos experiências amargas no passado e não estamos preparados para entregar nosso país às luxúrias de Israel", disse Hassan Fadlallah, membro do partido xiita. "Acreditamos que a internacionalização é um perigo para o Líbano e complicará a crise, porque diferentes países têm seus próprios cálculos", acrescentou.

Mas, para Hindi, "a neutralidade está nas próprias bases da entidade libanesa". “Foi consagrado durante a independência do Líbano pelo conceito 'nem Ocidente nem Oriente'. É a geopolítica do Líbano que clama por essa neutralidade, pois está no centro de uma região atormentada. Sempre que há interferência ou quando uma parte dos libaneses é apoiada por um Estado, outros atores entram em cena, o que resulta em desestabilização e guerra civil", diz ele.

O debate sobre a identidade do Líbano e seu lugar na região é tão antigo quanto a independência do país, que ocorreu em 1943. Se durante a guerra civil (1975-1990) o debate aconteceu sob o fogo cerrado do canhão, hoje ele se desenvolve sob a espada trágica da fome.

