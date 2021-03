EUA: Zoológico testa vacina anticovid em macacos após contaminação

Um grupo de bonobos que foi recentemente vacinado contra a Covid-19, de acordo com o Zoológico de San Diego, em 4 de março de 2021. via REUTERS - SAN DIEGO ZOO WILDLIFE ALLIANCE

Texto por: RFI 2 min

Nos Estados Unidos, um grupo de grandes primatas também foram vacinados contra o coronavírus, a primeira vez que isso ocorre e é notificado no mundo. Vários macacos de grande porte do Zoológico de San Diego, na Califórnia, receberam duas doses da vacina contra a Covid-19. Mas uma vacina não muito parecida com as outras, pois foi desenvolvida por um laboratório especializado especialmente para animais.