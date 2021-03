Falta de ingredientes para vacinas contra Covid-19 pode atrapalhar campanhas

A pandemia de Covid-19 já deixou mais de 2,6 milhões de mortos, suscitando uma demanda inédita de vacinas. A indústria farmacêutica deve produzir 10 milhões de doses neste ano – o dobro da capacidade de fabricação de 2019, além de continuar produzindo imunizantes contra todas as outras doenças.

O processo de fabricação das vacinas requer ingredientes em quantidades que ultrapassam as capacidades industriais atuais, Além dos produtos utilizados no próprio imunizante, os fabricantes devem produzir em massa vidro para os frascos, plástico e tampas.

Parceiros do programa Covax, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e laboratórios para ajudar países em desenvolvimento, se reuniram nesta segunda (8) e terça-feira (9), em videoconferência, para discutir os desafios relacionados a essa produção em larga escala.

A reunião também teve a participação de membros da Federação Internacional da Indústria Farmacêutica, de fabricantes de países em desenvolvimento e consultores dos governos de diferentes nações. “O mundo nunca viu um aumento de produção tão grande”, declarouThomas Cueni, diretor-geral da IFMPA, grupo que reúne membros das indústrias famarcêuticas. “Não é surpreendente que existam problemas", ponderou.

"Vimos nas últimas semanas e meses um aumento da tensão nas linhas de produção", disse Richard Hatchett, diretor do Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), fundação que financia projetos de pesquisas para as vacinas. "As empresas estão começando a registrar escassez pontual de materiais essenciais, matérias-primas e até equipamentos necessários para a fabricação das doses", acrescentou.

Ele falou sobre o risco de protecionismo e o fato de alguns países quererem "impor controles sobre as exportações, como os Estados Unidos fizeram com o Defense Production Act", lei criada em 1950 que autoriza o governo americano a requisitar ou priorizar contratos de materiais necessários para a defesa nacional. "Esses mecanismos podem criar problemas reais", comentou.

Livre circulação

Em um comunicado, os representantes da Covax pediram a promoção da livre circulação de mercadorias e mão de obra, além das transferências de tecnologia e parcerias de produção entre laboratórios e fabricantes de vacinas. Este foi o caso do imunizante Oxford- AstraZeneca com o Serum Institute of India ou a Fiocruz, no Rio de Janeiro.

O grupo não mencionou a proposta da Índia e da África do Sul de um levantamento temporário das patentes submetidas à Organização Mundial do Comércio (OMC), pedido denunciado pelos laboratórios. "Todos aqueles que conhecem a fabricação das vacinas sabem que a propriedade intelectual não é responsável pelos atrasos, mas sim a escassez de ingredientes e matérias-primas", enfatizou o chefe do IFPMA.

Presente na reunião, a nova chefe da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, pediu aos fabricantes que aumentassem a produção nos países em desenvolvimento por meio de acordos de licenciamento.

Como a construção de novas fábricas pode levar tempo, a nigeriana pediu para "tirar o máximo partido das capacidades de produção existentes e reorganizá-las". A reconversão de estruturas para fabricar ingredientes e vacinas pode ser feita em seis ou sete meses, de acordo com a OMC. Okonjo-Iweala também pediu aos países que retirassem as restrições comerciais adotadas no contexto da pandemia. Mesmo que tenham diminuído, estas continuam presentes em pelo menos 60 países, explicou.

Volume restrito

Cerca de 20 milhões de doses já foram distribuídas em 20 países. Outros 31 países entrarão na lista com 14,4 milhões de doses na próxima semana. "Este é um avanço encorajador, mas o volume de doses distribuídas pelo Covax ainda é relativamente pequeno", alertou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu, na semana passada.

Ele também destacou que as entregas planejadas pelo Covax até o final de maio atenderiam apenas de 2% a 3% da população dos países que se beneficiam do programa, ao contrário de outras nações que estão "se movendo rapidamente para vacinar toda a sua população nos próximos meses" .

(Com informações da AFP)

