Para ONU, Mianmar é controlada por "regime assassino”: Londres pede que britânicos deixem país

Manifestantes contra a ditadura militar com três dedos levantados, simbolo da resistência birmanesa, em Yangoon, 12 de março de 2021. AFP - STR

Texto por: RFI 3 min

Em várias cidades de Mianmar, autoridades, enfermeiras, médicos e estudantes saíram às ruas nesta sexta-feira (12), para se juntar à campanha de desobediência civil, com três dedos no ar, em sinal de resistência. O Reino Unido pede a seus cidadãos que deixem o país. Moscou se preocupa com o número de vítimas da dura repressão dos militares ao movimento civil.