Rússia pode enviar presos para limpar poluição do Círculo Polar Ártico

Esta foto tirada e divulgada pelo Serviço de Resgate Marítimo Russo em 3 de junho de 2020 mostra um grande vazamento de diesel no rio Ambarnaya, em Norilsk. Handout / Marine Rescue Service / AFP

Texto por: RFI 2 min

A Rússia poderia enviar seus detidos para a região do Ártico para realizar trabalhos de limpeza: o projeto é seriamente considerado pelas autoridades penitenciárias do país, que já firmaram acordos nesse sentido com a região de Norilsk, localizada além do Círculo Polar Ártico. De acordo com este projeto, os detidos poderiam ser mobilizados para limpar as áreas mais poluídas deste território.