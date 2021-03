Morte na Itália e casos de coágulos no sangue levam a mais suspensões da vacina de Oxford

Vacina de Oxford/ AstraZeneca contra a Covid-19 é a mais utilizada no mundo (10/03/2021). REUTERS - DADO RUVIC

Texto por: RFI 4 min

A desconfiança em relação à segurança da vacina da AstraZeneca/ Oxford aumentou neste domingo (14). A Irlanda se soma a outros quatro países que recomendam a suspensão por "precaução" do uso do imunizante contra o coronavírus, depois da divulgação, pela Noruega de quatro novos casos de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas. Na Itália, a região de Piemonte decidiu interromper provisoriamente o uso do produto após a morte de um professor vacinado no dia anterior.