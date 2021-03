Maior tempestade de areia em 10 anos cria cenário de "fim de mundo" na China

Na China, os cidadãos voltaram a usar máscaras, mas desta vez não é para se proteger da Covid-19. Desde às 6h desta segunda-feira (15), a capital chinesa e uma dezena de províncias do norte do país enfrentam ventos de areia vindos do deserto de Gobi. Esta é a tempestade de areia mais violenta dos últimos dez anos.

Publicidade Leia mais

Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim

Com os purificadores de ar funcionando a toda vapor e as máscaras bem posicionadas, a população de Pequim não precisou verificar a previsão do tempo nesta segunda-feira (15). Bastou olhar pela janela para ver que os ventos da tempestade de areia apagaram pacialmente a paisagem, com uma visibilidade de apenas 1000 metros. As autoridades chinesas publicaram um boletim de alerta.

Em sua scooter, o entregador dirige lentamente. Uma grande lanterna vermelha que caiu de um poste está rolando no meio da estrada e indica que é preciso ter cuidado. “Esse tipo de tempestade acontece na primavera chinesa. É a primeira do ano e os ventos que estão soprando são muito fortes. Não dá para enxergar longe, mas tenho que entregar farinha na padaria. Então ando devagar", disse.

Alguns chineses colocaram chapéus e óculos de inverno para proteger os olhos. “É raro ver esse tipo de céu em Pequim, ouvi dizer que por volta do meio-dia talvez seja o momento mais forte da tempestade, depois deve diminuir", diz uma enfermeira entrevistada pelo correspondente da RFI.

Vendas de purificador de ar disparam

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

O alerta é mantido até amanhã de manhã, segundo informações do governo chinês. "Temos muitos pedidos", disse um representante de um fabricante de filtros de ar. "Devido à tempestade de areia, o telefone não para de tocar. Os vendedores de purificador estão confusos”, escreveu a internauta Li Shuao em sua conta no Twitter.

Após duas semanas de neblina e massas de ar estáticas, uma forte rajada de areia desregulou os equipamentos que filtram as micropartículas. O índice de qualidade do ar era de 500 no centro de Pequim, nesta manhã. Usuários da rede social Weibo alegam que a contagem de micropartículas subiu para 999 nos arredores da cidade. No início do dia, 428 voos foram cancelados nos dois aeroportos da capital chinesa.

Além disso, as autoridades chinesas relataram 6 mortos e mais de 80 pessoas desaparecidas na tempestade de areia, que também afeta o sul da Mongólia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro