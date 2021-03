Rússia testa pagamento por reconhecimento facial em supermercados

Pagar as compras no supermercado apenas mostrando o rosto não é cena de ficção científica. Na Rússia, diversos mercados já propõem este modo de pagamento a seus clientes. Atualmente em fase de testes, o sistema pode chegar a 3.000 lojas até o final do ano.

Daniel Vallot, correspondente da RFI em Moscou

Basta chegar perto do caixa automático, baixar a máscara (essencial contra a Covid-19) e olhar para a câmera. Pronto, a conta está paga, desde que você tenha registrado seus dados biométricos no seu banco e, claro, tenha dinheiro na sua conta.

O sistema de pagamento está sendo atualmente testado em cerca de 50 supermercados de Moscou, mas deve estar disponível em 3 mil lojas até o final de 2021, segundo o grupo X5, líder russo de mercados.

O pagamento por reconhecimento facial foi implementado por meio de uma parceria do gigante da alimentação, o grupo Visa, especialista em pagamentos virtuais, e Sberbank, a principal rede bancária da Rússia.

Sobre a segurança do método, um funcionário do grupo X5 assegura que as tentativas de roubo de identidade são barradas graças à câmera 3D que consegue perceber o formato do rosto. Em teoria, portanto, seria impossível para um hacker da web roubar o rosto de um cliente para fazer suas compras por ele.

Os responsáveis pelo projeto querem tranquilizar e dizem que, com a pandemia do Covid-19, os clientes dos supermercados são cada vez mais atraídos por esta tecnologia que permite pagar suas compras sem nenhum contato.

100.000 câmeras em Moscou

Entrevistado pelo jornal Kommersant, o gerente-geral russo da Visa disse que 70% dos cidadãos estão agora dispostos a pagar usando dados biométricos, como a impressão digital ou com este sistema de reconhecimento facial. Na Rússia, o reconhecimento facial ganha terreno a cada dia, seja como meio de pagamento ou forma de vigilância.

Junto com a China, o país é um dos mais "avançados" do mundo neste setor. Em Moscou, 100.000 câmeras estão equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, e logo será possível entrar no metrô sem ter que usar bilhetes, simplesmente apresentando o rosto.

Este uso massivo do reconhecimento facial foi adotado em nome da segurança e para tornar a vida diária "mais confortável". No entanto, não deixa de preocupar as poucas associações defensoras das liberdades civis sobre os usos abusivos dessas informações. Como acontece frequentemente em tais casos, é preciso equilibrar o conforto proporcionado por essas novas tecnologias com as ameaças que elas representam em termos de liberdade pública.

Para a cadeia de supermercados X5 e seus parceiros, é evidente que os consumidores escolherão o conforto e a economia de tempo. E aceitarão confiar seus dados biométricos a uma caixa de supermercado.

