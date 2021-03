Militares atiram em civis desarmados gerando caos na maior cidade de Mianmar

Colunas de fumaça inundam as ruas desertas de Hlaing Tharyar, um subúrbio industrial de Yangon, o maior centro econômico de Mianmar. O distrito mergulhou no caos nesta quarta-feira (17), com forças de segurança incendiando casas e atirando em manifestantes desarmados.

Soldados e policiais birmaneses isolaram a área, palco de violentos confrontos durante quatro dias, com dezenas de manifestantes mortos.

As autoridades revistam sistematicamente motocicletas e outros veículos que ainda circulam apesar do estabelecimento da lei marcial e ameaçam as pessoas com "fuzis", disse à agência AFP um estudante de medicina que mora no bairro. “Se eles encontram algo ligado à política, um sinal de pertencimento ao movimento da desobediência civil [lançado pelo movimento pela democracia], somos imediatamente questionados”, explica.

A situação é tensa e moradores do subúrbio relataram que houve "tiroteios contínuos". A mídia local transmitiu imagens de casas queimadas pelas forças de segurança.

Hlaing Tharyar era um bairro pacífico antes do golpe de 1º de fevereiro que derrubou o governo civil de Aung San Suu Kyi: trabalhadores pobres de toda a Birmânia foram para lá contratados por suas muitas fábricas de produtos têxteis, um setor em expansão até então.

"Desaparecimentos forçados"

Seis semanas depois, o subúrbio tornou-se "uma zona de guerra urbana", lamentou Debbie Stothard, da Federação Internacional para os Direitos Humanos (FIDH).

Hlaing Tharyar começou a se afundar no caos no domingo (14), quando cerca de 30 fábricas montadas com capital chinês foram incendiadas, de acordo com o jornal nacionalista chinês Global Times. O episódio irritou Pequim.

A origem dos ataques não foi determinada, mas o ressentimento contra a China se intensificou desde o golpe, com alguns manifestantes acreditando que a Junta é muito complacente com os generais golpistas chineses.

Logo após o início dos incêndios, as forças de segurança foram enviadas em grande número. Eles abriram fogo e mataram várias dezenas de manifestantes. A lei marcial foi imposta e centenas de residentes fugiram na segunda-feira, amontoando seus pertences e animais de estimação em caminhões, tuk-tuks ou veículos de duas rodas.

Na noite de terça-feira (16), os manifestantes acamparam em uma ponte e bloquearam as principais estradas do bairro. Eles ergueram barricadas feitas de pneus velhos, painéis de madeira, sacos de areia e bambu. Alguns foram incendiados pelas forças de segurança, causando uma espessa fumaça preta em ruas quase desertas.

Perto dali, manifestantes, protegendo-se atrás de escudos improvisados, jogavam coquetéis molotov contra a polícia e o exército birmanês. “Muitas pessoas foram presas nos últimos dias” neste subúrbio, observa Debbie Stothard. “Eles não podem se encontrar com seus parentes ou seus representantes legais. Ninguém sabe onde muitos deles estão detidos”, lamenta a Associação de Assistência a Presos Políticos (AAPP).

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denuncia "desaparecimentos forçados". Na noite desta quarta-feira, ainda era difícil obter informações sobre o que acontece no local, a área permaneceu totalmente isolada e as conexões de internet móvel cortadas.

Em outros lugares de Mianmar, os manifestantes continuaram a descer para as ruas. Na segunda maior cidade birmanesa, Mandalay, monges com túnicas cor de açafrão marcharam ao lado de manifestantes usando as bandeiras vermelhas da Liga Nacional para a Democracia, o partido de Aung San Suu Kyi. Os relatos da mídia também mostraram protestos no norte de Hpakant e nas regiões centrais de Sagaing, também na quarta-feira.

"Eu fico de joelhos", diz o papa Francisco

Recurso a armas letais, torturas, detenções: a junta militar parece mais determinada do que nunca a abafar o vento de rebelião que sopra sobre Mianmar, surda às condenações da ONU, que denuncia "um banho de sangue" e prováveis ​​"crimes contra a humanidade".

Em nota, o Mecanismo Independente das Nações Unidas para Mianmar, que garante possuir "provas sobre prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e uso da força, inclusive letal, contra oponentes pacíficos do golpe", convocou nesta quarta-feira todos os que seriam destinatários ou tivessem conhecimento de ordens ilegais para informá-lo.

Mais de 200 civis foram mortos desde o golpe militar, e quase 2.200 estão presos.

Domingo (14) foi o dia mais mortal de repressão, com 74 manifestantes mortos a tiros, principalmente em Hlaing Tharyar. A lei marcial foi introduzida em cinco outros bairros e afetou dois milhões de habitantes para quase dois milhões de pessoas.

Qualquer pessoa presa nesses locais corre o risco de ser devolvida a um tribunal militar, com pena mínima de três anos de trabalhos forçados. "Eu me ajoelho nas estradas de Mianmar e peço o fim da violência", disse o Papa Francisco nesta quarta-feira.

(Com informações da AFP)

