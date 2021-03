"Vacina da AstraZeneca é segura e não está ligada a aumento de casos de trombose", diz agência europeia

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), em Amsterdã, a diretora-executiva da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Emer Cooke, reafirmou a utilidade e a eficácia da vacina da AstraZeneca/Oxford no combate à pandemia do coronavírus. “Esta é uma vacina segura, seus benefícios na proteção de pessoas sob risco de Covid-19 vão muito além de seus riscos potenciais”, afirmou a dirigente. “A vacina não está ligada a um aumento dos casos de trombose”, acrescentou ela.

A agência reguladora europeia foi convocada para reavaliar o imunizante de Oxford, após a notificação de raros casos de formação de coágulos no sangue em pessoas que receberam a vacina – cerca de três dezenas de casos para 20 milhões de pessoas imunizadas. Esses incidentes levaram vários países a suspender a vacinação com o produto do laboratório anglo-sueco, principalmente na União Europeia.

De fato, "um pequeno número" de distúrbios hemorrágicos "raros e incomuns, mas muito graves" foram relatados, disse Cooke. A instituição acredita, por ora, que "não pode excluir definitivamente" um vínculo com esses casos, mas reitera que os benefícios de utilização da vacina vão muito além dos riscos.

Diante dessas circustâncias, a agência europeia "recomenda adicionar um aviso ao folheto da vacina AstraZeneca" sobre potenciais efeitos adversos, indicou na coletiva Sabine Strauss, presidente da comissão de segurança da EMA, para que "as pessoas vacinadas conheçam os sintomas [de tromboses] que devem chamar sua atenção”. Na prática, o imunizante segue liberado para aplicação no bloco.

Cooke iniciou sua intervenção afirmando que "continua sendo muito importante monitorar os efeitos colaterais de perto, a fim de atualizar as informações para as pessoas que desejam ser vacinadas".

“Quando se vacina uma grande população, não é incomum que ocorram casos raros de patologias. O importante é detectar esses incidentes e investigá-los rapidamente para determinar se eles são coincidências. Estamos empenhados em investigar imediatamente os possíveis efeitos colaterais”, concluiu a diretora da EMA.

Agência britânica não encontra relação entre vacinas anticovid e trombose

Mais cedo, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) do Reino Unido afirmou, nesta quinta-feira, que não encontrou nenhuma relação direta entre as vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca/Oxford e da Pfizer/BioNTech e a formação de tromboses.

"Nossa revisão minuciosa, ao lado da avaliação de importantes cientistas independentes, mostra que não há evidências de que os coágulos de sangue nas veias aconteçam mais do que seria esperado na ausência de vacinação, para nenhuma das vacinas", afirmou a diretora-executiva da MHRA, June Raine.

OMS recomenda continuidade da vacinação e dará seu parecer na sexta-feira

Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reiterou sua recomendação de continuidade do uso do imunizante de Oxford. O Comitê Consultivo Mundial sobre Segurança das Vacinas (GACVS) da OMS publicará na sexta-feira (18) as conclusões de sua avaliação. Atualmente, "os benefícios da vacina AstraZeneca superam de longe os riscos e seu uso deve prosseguir para salvar vidas", afirmou o diretor da unidade europeia da OMS, Hans Kluge.

"No momento, não sabemos se alguns ou todos os casos [de trombose] foram provocados pela vacina ou por outros fatores. A OMS avalia os últimos dados e, uma vez encerrada esta avaliação, os resultados serão publicados", completou Kluge.

Europeus se preparam para questionar atrasos nas entregas

A Comissão Europeia informou nesta quinta-feira que se prepara para acionar o mecanismo de resolução de disputas previsto no contrato que firmou com a AstraZeneca para o fornecimento de milhares de doses do produto. A razão são os repetidos atrasos anunciados pela farmacêutica anglo-sueca.

Segundo Eric Mamer, um dos porta-vozes da Comissão de Bruxelas, foi enviada uma carta formal questionando os motivos dos sucessivos adiamentos em relação às quantidades e prazos negociados. O texto será submetido em breve aos 27 líderes do bloco, para aprovação definitiva.

De acordo com os termos do contrato, o laboratório se comprometeu a fornecer 300 milhões de doses aos europeus até o fim de junho. Mas, na semana passada, a empresa anunciou que só poderia entregar 100 milhões de doses devido a dificuldades de fabricação e restrições de exportação impostas pelos países onde os lotes destinados aos europeus estão sendo produzidos, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido.

