França: Ministério das Relações Exteriores convoca embaixador chinês após sanções contra europeus

O chanceler francês, Jean-Yves Le Drian,à esquerda, conversa com o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas durante uma reunião do Conselho Europeu em Bruxelas

O Ministério das Relações Exteriores francês convocou o embaixador Lu Shaye nesta segunda-feira (22), em resposta às medidas anunciadas por Pequim contra a União Europeia. O bloco sancionou o ex-secretário do Comitê de Assuntos Políticos e Jurídicos de Xinjiang, Zhu Hailun, além de outros três funcionários da mesma região autônoma, como responsáveis pela repressão e maus-tratos a membros da minoria muçulmana dos uigures.

Publicidade Leia mais

O embaixador francês deverá ser recebido na sede do Ministério nesta terça-feira (23), de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores francês. "Não é atacando a liberdade democrática e de expressão que a China responderá às preocupações legítimas da União Europeia", diz o texto.

As sanções adotadas pelos ministros das Relações Exteriores dos 27 países europeus são as primeiras decididas pela UE contra autoridades chinesas desde a sangrenta repressão na Praça da Paz Celestial (Tiananmen), em 1989. As medidas proíbem viagens para a Europa e propõem o congelamento de bens detidos no continente.

Imediatamente, o governo chinês publicou uma lista de 10 cidadãos europeus, que inclui parlamentares e quatro entidades sujeitas a sanções. Ela inclui cinco eurodeputados. Entre eles, o francês Raphael Glucksmann, os alemães Reinhard Butikofer e Michael Gahler, o búlgaro Ilhan Kyuchyuk e a eslovaca Miriam Lexmann - além do acadêmico alemão Adrian Zenz, entre outros. A França considerou a decisão "inaceitável."

"Insultos inadmissíveis"

O Ministério francês das Relações Exteriores denunciou nesta segunda-feira "as declarações inaceitáveis" da embaixada da China contra os parlamentares franceses.

"Os insultos contra pesquisadores independentes e a polêmica contra eleitos da República são inadmissíveis e não têm seu lugar nas relações que a embaixada da China deve construir com a França", declarou o porta-voz da diplomacia francesa, Agnès von der Mühll.

"A China deve respeitar o princípio da separação dos poderes, assim como o conjunto das leis da República", disse a porta-voz. "Essa é a mensagem que nós pretendemos passar para o embaixador chinês, acrescentou.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro