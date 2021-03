Tempestades provocam piores inundações em 60 anos no leste da Austrália

O sudeste da Austrália foi assolado por mais chuvas intensas nesta segunda-feira (22, domingo no Brasil), agravando as piores enchentes "em 100 anos" ao norte de Sydney, enquanto milhares de pessoas foram evacuadas e mais de 200 escolas foram fechadas. AP - Rick Rycroft

Texto por: RFI 3 min

Fortes tempestades vêm provocando as piores inundações já ocorridas em décadas nas regiões de Queensland e Nova Gales do Sul, no leste da Austrália. Moradores da região estavam deixando suas casas nesta segunda-feira (22) em operações monitoradas pelas autoridades locais. Centenas de escolas foram fechadas.