Turista francês detido no Irã será julgado por espionagem; pena pode ser a morte

Uma foto sem data obtida do Twitter do advogado iraniano Said Dehghan mostra o francês Benjamin Brière, detido no Irã desde maio de 2020, posando em um local não identificado.

O francês, que entrou no Irã como turista, será julgado por "espionagem" e "propaganda contra a República Islâmica", segundo seu advogado. Benjamin Brière, nascido em 1985, foi preso no Irã em maio de 2020, supostamente enquanto pilotava um drone e tirava fotos em uma área proibida. A espionagem é punível com a morte no Irã, enquanto a acusação de "propaganda contra o sistema" pode incorrer em uma pena de prisão de três meses a um ano.

Publicidade Leia mais

Com informações de Siavosh Ghazi, correspondente da RFI em Teerã

O francês, detido no Irã por um ano, está na prisão de Vakilabad, na cidade sagrada de Mashhad, localizada no nordeste do Irã.

Após um ano de investigações na Justiça iraniana, Benjamin Brière será julgado por “espionagem” e “propaganda contra o regime” pelo tribunal revolucionário do país, anunciou seu advogado neste domingo (30). Nenhum detalhe foi dado sobre a data do julgamento e as acusações. Mas, de acordo com a mídia iraniana, ele é acusado em particular de ter tirado fotos e vídeos de zonas militares.

O turista francês estava viajando pelo Irã em sua van e foi preso perto de Mashhad. Ao longo da estrada entre Teerã e esta cidade, existem várias bases militares importantes, incluindo locais de mísseis balísticos.

O homem de 35 anos também é acusado de ter questionado o uso obrigatório do véu islâmico em suas postagens nas redes sociais.

Trocas de prisioneiros

O julgamento acontece no momento em que o Irã detém a pesquisadora franco-iraniana Fariba Adelkhah, condenada a seis anos de prisão por ação contra a segurança nacional e propaganda contra o regime.

Nos últimos anos, o Irã fez várias trocas de prisioneiros ou binacionais estrangeiros com cidadãos iranianos detidos na França, Austrália e Estados Unidos.

No entanto, no início de maio, um diplomata iraniano, Assadollah Assadi, foi condenado na Bélgica a 20 anos de prisão como parte de uma investigação sobre um ataque planejado perto de Paris contra oponentes iranianos.

Sem resposta de Macron

O anúncio ocorre dias após a publicação na imprensa francesa de uma carta aberta de sua irmã na qual ela exorta o presidente francês, Emmanuel Macron, a obter a libertação de Brière, preso, segundo ela, "sem fundamento" e transformado em " instrumento de negociação ".

Seu advogado na França, Philippe Valent, garantiu que "até o momento" nem Macron nem o Ministério das Relações Exteriores francês responderam, "deixando a família de Benjamin ainda mais preocupada e indefesa" diante dessa "detenção arbitrária".

O francês foi alvo de outras duas denúncias que não foram finalmente retidas na investigação: "corrupção na Terra", uma das mais graves do código penal iraniano, passível de pena de morte, e consumo de álcool, passível de punição de açoite, de acordo com seu advogado no Irã.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro