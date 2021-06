Reino Unido comemora dia sem morte pela Covid enquanto situação piora no Sudeste Asiático

Site do jornal The Guardian traz manchetes dos jornais britânicos comemorando um primeiro dia sem mortes pela Covid-19 (2/06/21).

O Reino Unido registrou um primeiro dia sem morte de Covid-19 desde 30 de julho de 2020. A notícia foi manchete de primeira página dos jornais britânicos desta quarta-feira (2). Outros países relaxam as restrições contra o coronavírus, mas, enquanto isso, a epidemia piora no sul da Ásia.

A zero incidência anima o governo britânico, diz o jornal The Guardian, lembrando ao mesmo tempo que cientistas alertam que precauções extras podem ser necessárias para controlar uma terceira onda.

No entanto, as contaminações (3.165 casos em 24 horas) estão aumentando e a variante Delta (ex-variante indiana) pressionou as autoridades britânicas a interromper o relaxamento de restrições em grande parte da Escócia.

Otimismo e relaxamento em vários países

Um vento de otimismo, no entanto, continua soprando em Israel, que, após uma campanha massiva de vacinação, amenizou um pouco mais suas restrições de saúde na terça-feira. Mas a chegada de visitantes estrangeiros continua sujeita a condições rígidas.

Os aeroportos dos Estados Unidos registraram grande afluência entre a última sexta-feira (28) e segunda-feira (31), por ocasião do primeiro fim de semana prolongado da temporada de verão. Foi o maior movimento desde março de 2020.

Alguns estados, como a Virgínia Ocidental, estão tentando atrair a população para ser vacinada através de loterias para ganhar pick-ups, licenças de pesca ou estadias em parques naturais.

O Canadá, por sua vez, autorizará uma vacina diferente entre a 1ª e a 2ª dose.

A Rússia anunciou que retomará as suas ligações aéreas com vários países europeus e a Argélia relançou uma ligação aérea Argel-Paris, após mais de um ano de fechamento.

Passe de saúde europeu

A União Europeia anunciou na terça-feira (1°) o estudo de uma plataforma técnica para garantir a interoperabilidade dos "passes de saúde", que permitirão viagens entre os Estados-membros a partir de 1º de julho, disse a Comissão Europeia. O documento será reconhecido por todos os 27 países.

Para ter esperança de derrotar o coronavírus, é necessária "ação global" para garantir uma distribuição mais equitativa das vacinas, alertaram na terça-feira os chefes da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

Nesse sentido, a OMS concedeu paralelamente sua aprovação emergencial à vacina chinesa Sinovac, que pode assim integrar o sistema Covax para disponibilizar soros em países desfavorecidos.

Em relação à quebra de patentes, a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão mantiveram suas reservas perante a OMC. Ponto de vista que não é compartilhado pelo grupo dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul), que continua fazendo campanha pela suspensão do título de propriedade.

Sudeste Asiático preocupa

Por outro lado, uma forte preocupação prevalece em vários países do Sudeste Asiático, da Tailândia ao Vietnã, onde o número de casos de coronavírus disparou nas últimas semanas, em um cenário de início lento da vacinação.

A região foi menos afetada do que outras pelas primeiras ondas da pandemia e algumas nações quase escaparam da onda de contaminções depois de fechar rapidamente suas fronteiras e instalar dispositivos muito severos em seu território.

Com quase 2.800 mortos desde o início da pandemia, 40% dos quais somente em maio, a Malásia impôs na terça-feira um lockdown rígido de duas semanas aos seus 32 milhões de habitantes. Uma série de recordes de novos registros de casos diários foi quebrada nos últimos dias.

A forte degradação é atribuída às novas variantes, bem como às reuniões durante o Ramadã e o feriado islâmico de Eid-el-fitr, muitas vezes desafiando as regras sanitárias.

Na Índia, milhares de médicos usaram braçadeiras pretas na terça-feira para exigir a prisão de um guru popular que diz que a ioga pode prevenir da Covid-19 e que a medicina convencional já matou milhares de pacientes.

Copa América em plena pandemia

Na América Latina, a Copa América finalmente será disputada no Brasil. Após as retiradas da Colômbia e da Argentina, o pontapé inicial da competição pode ser dado no dia 13 de junho depois da confirmação do evento pelo governo brasileiro na terça-feira.

No total, o coronavírus já matou mais de 3,55 milhões de pessoas em todo o mundo desde que o escritório da OMS na China informou seu surgimento no final de dezembro de 2019. Segundo o relatório elaborado pela AFP junto a fontes oficiais, os Estados Unidos (595.205 mortes) e Brasil (465.199) permanecem os mais afetados.

(com informações da AFP)

