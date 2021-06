Milhares de voluntários desistem de participar das Olimpíadas de Tóquio

Cerca de 10.000 dos 80.000 voluntários inscritos nos Jogos Olímpicos de Tóquio desistiram de trabalhar no evento nos últimos meses, revelaram os organizadores a 50 dias da abertura.

O diretor-geral de Tóquio-2020, Toshiro Muto, revelou a informação à imprensa local na noite desta quarta-feira (2). A preocupação principal dos voluntários é o risco pandêmico.

Muitos também se retiraram por motivos de calendário, depois que os jogos foram adiados por um ano, ou para protestar contra os comentários sexistas do ex-presidente de Tóquio-2020 Yoshiro Mori. Forçado a renunciar em fevereiro, ele foi substituído por Seiko Hashimoto.

Organizar os Jogos Olímpicos nas condições sanitárias atuais "não é normal", declarou na quarta-feira o principal conselheiro científico do governo japonês, Shigero Omi. O estado de emergência foi prorrogado no país na última sexta-feira (28), diante da crise sanitária. O país enfrenta sua quarta onda epidêmica e apenas 2,5% da população recebeu duas doses da vacina anticovid.

Entre os voluntários que desistiram de participar do evento estão alguns dos 80% dos japoneses que se opõem à realização dos jogos neste ano, de acordo com pesquisas nacionais. Em Tóquio, as pesquisas revelaram uma distribuição mais uniforme (50-50) entre apoiadores e opositores. Muto garantiu que um número menor de voluntários não afetará a realização das competições.

Novos detalhes das cerimônias

Em entrevista a um jornal esportivo local, Seiko Hashimoto disse que descartava um novo adiamento e que o cancelamento só ocorreria em circunstâncias catastróficas, se a maioria das delegações fosse impedida de ir ao Japão.

Os Jogos Olímpicos estavam programados para 2020, mas foram adiados por um ano devido à pandemia de Covid-19. O evento está previsto para ser realizado de 23 de julho a 8 de agosto.

Nesta quinta-feira (3), os organizadores vão revelar novos detalhes sobre as cerimônias de medalhas, aparentemente com a intenção de gerar mais entusiasmo, já que as pesquisas mostram que a maioria dos japoneses prefere que os jogos sejam cancelados ou adiados novamente.

Devido a uma quarta onda de Covid-19, Tóquio e outros nove departamentos permanecerão em estado de emergência de saúde até um mês antes dos Jogos.

(Com informações da AFP)

