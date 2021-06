Família real está “feliz" por nascimento de filha de Harry e Meghan, que leva o nome da rainha e Diana

A filha de Meghan Markle e o príncipe Harry, Lilibet Diana, ocupa o oitavo lugar na linha de sucessão ao trono britânico. (foto de arquivo) DANIEL LEAL-OLIVAS POOL/AFP/File

Texto por: RFI 4 min

A família real britânica, encabeçada pela rainha Elizabeth II e o príncipe Charles, declararam ter ficado "felizes" com o nascimento da filha do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, cujo nome é uma homenagem à soberana e a sua avó paterna, a princesa Diana. Lilibet Diana nasceu na sexta-feira (4) na Califórnia, com 3,5 kg.