Em novo golpe às liberdades, governo de Hong Kong vai censurar filmes

De acordo com o novo regulamento, qualquer filme que inclua “qualquer ato ou atividade que possa constituir um crime que ponha em perigo a segurança nacional” será proibido de exibição em Hong Kong. AP - Vincent Yu

Texto por: RFI 3 min

O governo de Hong Kong concedeu a um comitê de censura, nesta sexta-feira (11), o poder de proibir qualquer filme que seja considerado uma ofensa à segurança nacional – um novo golpe para a liberdade política e cultural no território. Em um ano, o clima político se deteriorou consideravelmente na ex-colônia britânica com a dura repressão ao movimento pró-democracia, que organizou as manifestações multitudinárias em 2019 contra a ingerência de Pequim.