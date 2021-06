Covid-19: China já injetou mais de um bilhão de doses de vacinas

Uma dose da vacina da companhia chinesa Sinopharm ISHARA S. KODIKARA AFP

Texto por: RFI 3 min

A China já administrou mais de 1 bilhão de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito neste domingo (20) pelo Ministério da Saúde do país. O número de doses injetadas representa mais de um terço do total do planeta. Em todo o mundo, na sexta-feira (18), mais de 2,5 bilhões de pessoas já haviam tomado uma vacina contra a doença.