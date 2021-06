Índia generaliza vacinação gratuita e premiê fala de benefícios da ioga contra Covid

O início da campanha de vacinação gratuita contra a Covid-19 para todos os adultos na Índia, nesta segunda-feira (21), coincide com o Dia Internacional da Ioga. Para marcar a data, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez um discurso à nação falando dos benefícios “protetores” da ioga contra o coronavírus.

O premiê nacionalista ressaltou as vantagens da prática milenar como fonte de “força interior”. “Quando converso com as pessoas que estão na linha de frente do combate à pandemia, eles me dizem que adotaram a ioga como escudo protetor. Os médicos se fortaleceram graças à ioga e recorreram à prática também para tratar seus pacientes”, garantiu Modi.

Com a flexibilização de algumas medidas contra a Covid, os parques e jardins públicos, onde tradicionalmente os adeptos indianos de ioga praticam a disciplina, reabriram nesta segunda-feira. Mas, pelo segundo ano consecutivo, os eventos para celebrar o Dia Internacional foram pouco numerosos devido à pandemia. A data, adotada pelas Nações Unidas em 2014 após uma proposta de Narendra Modi, é celebrada no mundo inteiro no solstício de verão no hemisfério norte, que é o dia mais longo do ano.

Médicos denunciam guru

Desde o início da pandemia, o governo indiano não se cansa de propagar as vantagens da ioga e de tratamentos à base de plantas medicinais, o que levou ao aumento da venda desses produtos no país.

No entanto, no último mês, vários médicos indianos protestaram contra essa campanha. Eles usaram uma braçadeira negra para denunciar o guru Baba Ramdev. Próximo à administração Modi, Ramdev afirma que a ioga pode tratar e curar os doentes de Covid-19.

Vacinação para todos os adultos

A vacinação está aberta a todos os adultos com menos de 45 anos desde 1° de maio. Mas, até o momento, só foram administradas 275 milhões de doses e somente 4% da população foi completamente imunizada. O objetivo do governo é de vacinar 1,1 bilhão de adultos até o final do ano.

“A campanha deve acelerar a partir de agora. A vacinação cotidiana foi retomada ma semana passada e deve se reforçar ainda mais”, acredita Rajib Dasgupta, especialista em política de saúde pública. Ele indicou, no entanto, que certas desigualdades e a desconfiança de parte da população constituem um freio ao sucesso da operação.

O governo federal passa a assumir a partir de hoje a vacinação que estava até então a cargo dos Estados. Antes, ele oferecia vacinas gratuitas apenas para idosos e trabalhadores da saúde que estão na linha de frente da luta contra a pandemia, autorizando governos estaduais e hospitais privados a administrar doses para pessoas na faixa etária de 18 a 45 anos.

Escassez de vacinas

A campanha de vacinação indiana avançou muito lentamente nos últimos meses devido à falta de vacinas. A escassez dos imunizantes coincidiu com a grave segunda onda de contaminações da Covid-19 no país, provocada principalmente pela variante Delta, entre o final de março e meados de maio.

As restrições de circulação de pessoas e de atividades adotadas pelo governo levaram à diminuição do número de casos. Mas as medidas vêm sendo flexibilizadas progressivamente e os especialistas temem uma terceira onda da epidemia na Índia.

O país contabiliza até agora 29,9 milhões de casos e 388 mil mortos pela Covid.

