Desabamento de hotel na China deixa pelo menos um morto e dez desaparecidos

Com aproximadamente 12 milhões de habitantes, a cidade de Suzhou possui um rico patrimônio histórico e arquitetônico, que atrai muitos turistas, e fica a cerca de 80 km a oeste de Xangai. chinatourguide.com

Texto por: RFI 2 min

O hotel desabou na tarde desta segunda-feira (12) na China, na grande cidade turística de Suzhou (leste), deixando pelo menos um morto e dez desaparecidos, de acordo com as autoridades. "As operações de resgate continuam e uma investigação está em andamento para identificar as causas da tragédia", que ocorreu às 15h33 (horário local), informou a prefeitura à rede social Weibo.