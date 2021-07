ONU quer 'justiça de reparação' contra legado da escravidão e racismo sistêmico

ONU: países devem parar de negar o racismo e combater o problema. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

Texto por: RFI 4 min

A ONU defendeu nesta segunda-feira (12) a ideia de "justiça de reparação" para lidar com o legado da escravidão e do colonialismo, e sua ligação direta e imediata com o racismo sistêmico e a violência policial.