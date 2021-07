Pandemia faz vacinação infantil despencar no mundo e pode gerar "catástrofe" em 2021, alerta ONU

Criança indiana toma vacina contra a poliomielite; país registrou um forte recuo na proteção contra difteria, tétano e coqueluche em 2020. REUTERS/Ajay Verma/Files

Texto por: RFI 4 min

A ONU alerta sobre o risco de uma "catástrofe absoluta" se o perigoso atraso na vacinação de crianças em decorrência da pandemia de Covid-19 não for resolvido e as restrições sanitárias forem suspensas muito rapidamente. Em 2020, 23 milhões de crianças do mundo inteiro não receberam as três doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, que servem como medida de referência, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (15) pela OMS e Unicef.