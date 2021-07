Coreia do Sul e do Norte restabelecem linha de comunicação após 13 meses sem contato

As duas Coreias concordaram em restaurar as linhas de comunicação entre os países cortadas após mais de um ano de interrupção. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) pela presidência sul-coreana, surpreendendo a comunidade internacional.

Com informações do correspondente da RFI em Seul, Louis Palligiano

Autoridades de Seul e Pyongyang se comunicaram às 10h do horário local nesta manhã, em uma decisão inesperada. Há 13 meses, a Coreia do Norte decidiu unilateralmente romper o canal, não respondendo mais às chamadas do vizinho do sul. O motivo foi a mobilização de ativistas sul-coreanos contra o regime de Kim Jong-un.

Segundo Seul, o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder norte-coreano discutiam, desde abril, através de cartas pessoais, o restabelecimento do contato. A iniciativa parece ter dado certo: a partir desta terça-feira, as duas Coreias retomam as chamadas telefônicas regulares duas vezes por dia.

A decisão inspira os dois lados a uma nova fase de reaproximação. O presidente sul-coreano é visto como o arquiteto da primeira cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, em junho de 2018, em Cingapura. Mas Pyongyang cortou grande parte do contato com o vizinho do sul após o fracasso de uma segunda cúpula entre Kim Jong Un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Hanói, que paralisou as negociações sobre o programa nuclear e balístico norte-coreano.

Iniciativa é comemorada pelas duas Coreias

O anúncio desta terça-feira surpreendeu a comunidade internacional e foi comemorado pelos dois lados. A KCNA, agência oficial de notícias da Coreia do Norte, declarou que o restabelecimento do contato terá "efeitos positivos sobre a melhora e o desenvolvimento das relações entre o Norte e o Sul". O órgão acrescentou que "os dois governantes também concordaram em restaurar a confiança mútua entre as duas Coreias o mais rápido possível e em avançar com o relacionamento novamente".

No entanto, a iniciativa não ocorre por acaso. Alvo de sanções internacionais por dar continuidade aos projetos nucleares, a Coreia do Norte enfrenta uma grave crise de escassez de alimentos. Isolado no cenário internacional, o regime de Kim Jong-un também luta para tentar controlar a epidemia de Covid-19 no país.

