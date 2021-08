Japão lembra mortos em Hiroshima e lamenta recusa de participação do Comitê Olímpico

O Japão homenageou nesta sexta-feira (6) as vítimas da bomba atômica em Hiroshima lançada em 6 de agosto de 1945. A recusa do Comitê Olímpico Internacional (COI) em respeitar um minuto de silêncio durante os atuais Jogos de Tóquio-2020 causou polêmica.

Sobreviventes, parentes e um punhado de representantes estrangeiros compareceram à cerimônia pela manhã em Hiroshima (oeste) para homenagear as vítimas e pedir a paz no mundo.

Dada a persistência da pandemia de Covid-19, a cerimônia não foi aberta ao público, mas pôde ser acompanhada pela internet.

Os participantes, usando máscaras, observaram um minuto de silêncio às 8h15 locais (20h15 de quinta-feira em Brasília), horário em que a bomba atômica americana foi lançada sobre a cidade há 76 anos.

Comitê Olímpico rejeita homenagem

Sobreviventes e o município de Hiroshima propuseram ao COI convidar os atletas dos Jogos a se juntarem ao minuto de silêncio. Porém, o presidente do COI, Thomas Bach, rejeitou a proposta e respondeu que a cerimônia de encerramento dos Jogos, no próximo domingo, dará a oportunidade de homenagear as vítimas de todos os trágicos acontecimentos da história.

"É decepcionante, embora apreciemos o fato de o presidente Bach ter visitado Hiroshima" antes dos Jogos, declarou Tomohiro Higaki, um alto funcionário da cidade.

Bach esteve em Hiroshima no dia 16 de julho para marcar o início da tradicional "trégua olímpica", que visa garantir a suspensão das hostilidades no mundo durante os jogos.

A bomba atômica foi responsável por 140.000 mortes em Hiroshima. A bomba lançada 9 de agosto de 1945 em Nagasaki deixou 74.000 mortos. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial.

