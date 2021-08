Suécia julga agente de aiatolá Khomeini por centenas de mortes no Irã; caso abre precedente histórico

Julgamento excepcional do iraniano acusado de execução em massa acontece em Estocolmo. Na foto homenagem as vítimas do massacre na Esplanada dos Inválidos, em Paris, em 29 de outubro de 2019 AFP - ERIC FEFERBERG

Texto por: RFI 4 min

O ex-assistente judicial iraniano, Hamid Noury, será julgado a partir desta terça-feira (10) por seu papel na morte de centenas de opositores ao regime do aiatolá Khomeini em 1988. Na época, Noury teria participado de uma "comissão de morte" que determinou a execução de centenas de jovens em uma das principais prisões de Teerã. O julgamento do iraniano por um tribunal sueco pode abrir um precedente para a punição de crimes perpetrados pelo governo do Irã.