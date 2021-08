China vai proibir karaokês de tocarem canções da Broadway por "ameaça à segurança nacional"

A China anunciou uma lista de músicas que serão proibidas em bares e karaokês chineses a partir de 1° de outubro. Serão proibidas qualquer música com letra considerada violenta, com incitação a ódio ou que “ameacem a seguridade nacional”, como alguns clássicos da Broadway.

Durante os protestos de Honk Kong, grandes sucessos internacionais como a canção “Do you hear the people sing”, do musical "Os miseráveis", foram entoados em forma de protesto pelos opositores ao governo de Pequim.

En este momento en el Aeropuerto de Hong Kong, jóvenes protestando cantan Les Misérables.



A medida vai afetar os tradicionais karaokês do país, grandes complexos de lazer com salas privadas equipadas com sofás, tablets e telas gigantes.

"Por ter 50.000 karaokês e lugares de entretenimento no país, a aplicação da lei e os controles serão particularmente difíceis", admitiu um membro do governo, citado pela agência oficial de notícias Xinhua.

Só música comunista?

Em 2019, algumas plataformas de streaming de música chinesas já haviam sido forçadas a retirar certos títulos de seu catálogo de músicas. O tema do musical Os Miseráveis, justamente, foi um dos que sumiram dos aplicativos à época.

“A partir de agora, será necessário cantar canções comunistas para poder entrar nos karaokês?”, ironizou um usuário da popular rede social Weibo.

