“Escravidão faz mal ainda hoje”: cresce debate sobre símbolos da colonização portuguesa

Padrão dos Descobrimentos foi vandalizado em Lisboa em 8 de Agosto de 2021. LUSA - ANTÓNIO COTRIM

Texto por: RFI 4 min

Nesta semana, a pichação do emblemático monumento lisboeta Padrão dos Descobrimentos, que celebra as navegações coloniais portuguesas, chamou a atenção do mundo para o debate sobre o tratamento da história colonial de Portugal. Enquanto o país europeu agia rapidamente para apagar o protesto que criticava as marcas deixadas por seu período colonial, em Cabo Verde, um grupo entregou ao parlamento um pedido de retirada de todos os “monumentos pró-esclavagistas e coloniais” do país.