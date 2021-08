China alega “motivações políticas” e recusa nova investigação da OMS sobre origens da Covid-19

A pressão sobre Pequim aumenta com o agravamento da pandemia que já ceifou mais de 4 milhões de vidas em todo o mundo. STR AFP/File

Texto por: RFI 3 min

A China rejeitou nesta sexta-feira (13) o apelo da Organização Mundial da Saúde para uma nova investigação em seu território para encontrar as origens da Covid-19, pedindo uma abordagem "científica" e não "política" do caso. A pressão sobre Pequim aumenta com o agravamento da pandemia, que já ceifou mais de 4 milhões de vidas em todo o mundo e prejudicou grande parte das economias mundiais.