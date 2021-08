Julho foi o mês mais quente já registrado na história, segundo agência dos EUA

Julho foi o mês mais quente já registrado na história do planeta, informou nesta sexta-feira (13) a agência de gestão oceânica e atmosférica dos Estados Unidos (Noaa). Estes são os dados mais recentes da crise climática que vive a humanidade.

O mês de julho costuma ser o período mais quente do ano no planeta, por conta das altas temperaturas registradas no verão do hemisfério norte. No entanto, em 2021 foram registradas as temperaturas mais altas da história, destacou Rick Spinrad, da Noaa.

"Este novo registro contribui para a inquietante e perturbadora trajetória da mudança climática no planeta", disse Spinrad, citando dados dos Centros Nacionais de Informações Ambientais.

A agência norte-americana informou que a temperatura combinada do oceano e da superfície terrestre foi 0,01°C mais quente que o recorde anterior, marcado em 2016, e depois igualado em 2019 e 2020. Os dados dos Estados Unidos contêm a temperatura do planeta ao longo de 142 anos.

Causado pelo homem

No início da semana, o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU mostrou que o aquecimento global tem sido pior e mais rápido do que se temia. Por volta de 2030, dez anos antes do que se estimava, poderá a Terra deve ter aumento em 1,5 ºC sua temperatura média, aumentando os riscos de desastres "sem precedentes" para a humanidade.

O relatório apontou ainda que as atividades humanas são a principal causa do aquecimento global, e dos eventos climáticos extremos que temos vivenciado, como inundações e secas.

A menos de três meses da cúpula do clima COP26 em Glasgow (Reino Unido), os especialistas climáticos das Nações Unidas (IPCC) dizem que não há outra opção além de reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos.

(Com informações da AFP)

