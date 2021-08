'Milícia da moral’ impede consumo de álcool nas ruas de Moscou e brigas fazem sucesso no Youtube

No início de agosto, os membros do grupo Lev Protiv foram para os parques de Moscou exigir que soldados parassem de beber em local público durante um feriado em homenagem às forças aéreas. Os confrontos foram filmados pela “milícia da moral” e fazem sucesso no Youtube, garantindo uma renda para o grupo que infringe a lei para "manter a ordem".

De Poline Tchoubar, da France24

Todos os anos, militares russos vão aos parques públicos, com bebidas na mão, para celebrar o dia nacional dos Paraquedistas. E nos últimos anos, os ativistas do Lev Protiv vêm ao Parque Gorki em Moscou para acabar com a festa, como mostra um vídeo amador transmitido pelo canal de mídia russo Ren TV.

Embora o consumo de bebidas alcoólicas seja realmente proibido nas ruas de Moscou, o hábito costuma ser tolerado neste feriado especial para os militares, mas não por esses militantes da moral.

"Por que você está bebendo aqui?", pergunta o homem com a câmera na mão a um grupo de pessoas visivelmente perturbadas pela situação. Um dos membros do grupo abordado está vestido com um uniforme e com a boina azul característica dos paraquedistas do Exército russo.

"Você não tem o direito de nos filmar", grita uma mulher para o câmera.

Os confrontos, filmados no parque Gorki dia 2 de agosto, foram assistidos por centenas de milhares de pessoas no Youtube. Nos vídeos, os ativistas interpelam as pessoas para impedi-las de beber, e às vezes apelam à violência para conseguir o que querem.

Blitz da moral

O movimento Lev Protiv foi fundado em 2014 por Mikhail Lazutin, quando ele tinha apenas 18 anos. O jovem, que é visto muitas vezes usando terno, está geralmente à frente de qualquer ataque do Lev Protiv ao consumo de cigarro ou álcool.

O grupo não é o único a usar meios agressivos, e mesmo violentos, para impor regras morais. Os membros do StopXam ("Parem Idiotas") saem pela cidade colocando adesivos gigantes em carros mal estacionados.

Em seu canal no YouTube, com mais de 1,86 milhões de seguidores, os ativistas do Lev Protiv compartilham vídeos de suas blitz “da moral”, com cenas bem editadas e acompanhadas de uma dramática trilha sonora para ampliar a tensão.

As discussões muitas vezes viram brigas violentas, como neste vídeo postado pelo grupo em 14 de outubro de 2020.

O paradoxo do vigilantismo social é que esses grupos não hesitam em infringir a lei para, como descrevem, “manter a ordem”.

Gilles Favarel-Guarrigues é co-autor do livro "Orgulho de Punir: O Mundo dos Vigilantes Fora da lei" (originalmente em francês: Fiers de punir : Le monde des justiciers hors-la-loi).

Nos últimos anos, ele tem estudado os ativistas do Lev Protiv e testemunhou algumas de suas incursões em Moscou.

"Lazutin criou o grupo em 2014, quando o vigilantismo estava em ascensão na Rússia. Havia jovens em todo o país defendendo a lei com as próprias mãos. Cada grupo tinha sua pequena causa: combate ao consumo de álcool, corrupção dentro da polícia, prostituição, venda de produtos vencidos ou venda de medicamentos sem prescrição em farmácias. Os movimentos vigilantes eram realmente comuns na Rússia nos anos 2010”, explica o pesquisador.

Youtube como fonte de renda

“Desde o início, [Mikhail Lazutin] queria se tornar um influenciador no YouTube. Ele sem dúvida acredita em viver uma vida limpa e tentar mostrar aos jovens a destruição causada pelo álcool, pelas drogas e pelos cigarros. Ele é especialista em projetos de vigilância cidadã com uma fonte de renda bastante lucrativa".

A principal fonte de renda do movimento Lev Protiv vem de anúncios em seu canal no YouTube. De acordo com o especialista Gilles Favarel-Garrigues, a maioria dos assinantes deste canal está interessada nos vídeos que mostram brigas e pessoas sendo humilhadas.

“A cada blitz, seu objetivo é ter o maior número possível de interações agressivas. O fato de chegar com câmeras e flashes e em grupo contribui para a tensão nas discussões e aumenta a probabilidade de uma briga começar. Você nunca verá um membro do Lev Protiv dar o primeiro soco, mas eles fazem de tudo para provocar as pessoas que já estão bêbadas. Depois podem usar a desculpa de autodefesa, o que lhes dá o direito legal de se defenderem fisicamente se forem atacados”, explica Favarel-Garrigues.

É difícil encaixar este movimento no espectro político. Durante uma entrevista ao jornal Novaya Gazeta, compartilhada em seu canal no YouTube, Lazutin diz que está seguindo o exemplo de Maksim Martsinkevich, um notório neonazista conhecido por espancar pessoas que ele acreditava serem pedófilos ou homossexuais. No entanto, o líder do Lev Protiv considera esse um erro de sua juventude.

Hoje, o vídeo mais popular de Lazutin mostra-o brigando com skinheads neonazistas.

Lazutin já trabalhou com o grupo vigilante StopXam, cujo fundador é um antigo membro do movimento juvenil pró-Kremlin Nashi. De acordo com a mídia russa Lenta.ru, Lev Protiv recebeu 12 milhões de rublos (cerca de 140.000 euros) do governo russo entre 2014 e 2015.

Na época, os recursos públicos influenciaram as ações do grupo.

“Eles estavam estreitamente alinhados com a visão do governo russo de uma boa sociedade civil naquela época. Eles se retratavam como cidadãos ativos com um projeto relacionado ao respeito à lei, para que as pessoas pudessem respirar mais facilmente nos parques, para que ninguém bebesse perto dos playgrounds, algo útil para a sociedade. Mas como o financiamento do governo secou, hoje seu discurso é mais crítico em relação ao governo, e um de seus alvos atuais é a polícia”, explica o pesquisador.

Durante suas blitz, frequentemente os membros do Lev Protiv chamam a polícia, para depois criticar as forças de ordem pública pela demora e as chamarem de permissiva.

No última dia dos Paraquedistas em Moscou, houve intervenção das forças especiais durante o confronto dos membros do Lev Protiv com os militares no parque, e Lazutin foi preso. O vídeo da prisão foi publicado no Youtube por seus companheiros.

