Turquia: enchentes deixam 27 mortos e obrigam 1,7 mil pessoas a deixarem suas casas

As enchentes na região do Mar Negro, na Turquia, deixaram 27 mortos e obrigaram mais de 1,7 mil pessoas a deixarem suas casas, informou nesta sexta-feira (13) a Agência de Gestão de Catástrofes e de Situações de Emergência (AFAD). Este é o segundo desastre natural a atingir o país apenas este mês.

Publicidade Leia mais

As inundações causaram estragos nas províncias do norte do país, enquanto as autoridades anunciavam que haviam controlado alguns dos incêndios florestais que afetam as regiões costeiras do sul há duas semanas. Vinte e cinco pessoas morreram nas enchentes na Província de Kastamonu, e outras duas em Sinop, de acordo com as autoridades. E as equipes de resgate continuam tentando encontrar uma pessoa desaparecida na província de Bartin.

Sobe para 27 o número de mortos por enchentes no norte da Turquia. AP

A AFAD informou que mais de 1,7 mil pessoas foram retiradas das áreas afetadas nas três províncias, alguns por helicópteros e em barcos.

A agência ainda relata que as enchentes prejudicaram a infraestrutura elétrica das regiões atingidas, privando mais de 330 pequenas cidades de abastecimento de energia. Cinco pontes desabaram e muitas outras foram danificadas, levando ao fechamento de diversas estradas.

(Com informações da Reuters)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro