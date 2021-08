Ranking de universidades: Harvard no topo há 17 anos; USP aparece no grupo das melhores 150 do mundo

Fachada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), da USP. Marcos Santos/USP Imagens

Texto por: RFI 3 min

Com Harvard em primeiro lugar pelo 19º ano consecutivo, as universidades americanas ainda lideram a edição de 2021 do ranking de Xangai publicado neste domingo (15), no qual quatro instituições francesas permanecem entre as 100 melhores. A USP (Universidade de São Paulo) está no bloco que agrupa as posições de 101 a 150.