Exilado na França conta sua preocupação com o Afeganistão: "Não consigo dormir nem comer"

“Como muitos afegãos, eu não consigo dormir, comer nem viver normalmente estes dias. Não existe no dicionário uma palavra para descrever meus sentimentos”, desabafou o afegão Yousafzai em um grupo no Facebook. Nascido há 28 anos no exílio no Paquistão durante a invasão soviética ao Afeganistão, o cientista político Khalid Yousafzai voltou ao país em 2002, logo após a saída dos talibãs do poder.

Por Paloma Varón

Nesta segunda-feira (16), Yousafzai, que mora na França há cinco anos, foi à embaixada do Afeganistão em Paris e relata o clima de tensão e insegurança que presenciou: "Foi de cortar o coração".

Criado na cidade de Jalalabad, onde viveu até 2016, quando veio a Paris fazer um mestrado, Yousafzai contou à RFI que esteve nesta segunda-feira no setor consular da embaixada de seu país na capital francesa para pegar documentos pessoais. Um dia após a tomada do poder pelos Talibãs em Cabul, o clima no órgão diplomático estava extremamente tenso.

"Em geral, quando vamos ao setor consular, podemos entrar. Hoje, por razões óbvias, não nos foi permitido passar do portão. Os funcionários do consulado vinham à porta que dá para a calçada recolher nossos formulários. Todos estavam tensos e não sabiam o que ia acontecer com eles", relata.

Talibãs derrubaram sistema de dados

"Eu vi vários refugiados afegãos tentando conseguir um atestado para emitir a carteira de identidade, que é um documento necessário para os refugiados, pois o governo francês pede este documento, mas os funcionários disseram que este serviço estava indisponível, pois os Talibãs tinham derrubado o sistema de emissão de documentos nacionais assim que tomaram o poder em Cabul", conta.

"Eu tenho conhecidos na embaixada e eles não receberam nenhuma orientação. Estão na incerteza total, esperando ver o que vai acontecer na relação entre os dois países. Aparentemente a França não vai reconhecer o governo dos Talibãs e a embaixada deve ser fechada. No momento, nada está claro e eles estão oferecendo serviços limitados aos cidadãos afegãos", continua o cientista político, que hoje trabalha como analista no setor energético.

Para Yousafzai, como se não bastasse todo o martírio dos refugiados afegãos, ele sentiu pena também dos funcionários.

Ele conta que presenciou um homem tendo uma discussão com os funcionários, porque o documento dele não estava pronto e precisaria voltar numa outra data. O consulado, no entanto, não tinha uma estimativa de prazo para o documento.

"O funcionário respondeu: 'O meu governo foi derrubado, eu não tenho mais acesso ao sistema de dados, o que eu posso fazer? Quem poderia saber que hoje, no dia em que seu documento deveria estar pronto, o meu governo teria caído? Quando eu marquei esta data, semanas atrás, eu pensei que estaríamos aqui trabalhando normalmente. Mas hoje não posso fazer nada por você, me desculpe'."

"Foi uma cena que me tocou profundamente. Eles estão tristes, sem esperança. Todos nós estamos assim, sem esperança."

Vida no Afeganistão

Yousafzai relembra, com nostalgia, sua vida no Afeganistão após poder ter voltado ao país, em, 2002.

"No Afeganistão, quando chegamos [sua família era refugiada no Paquistão], eu vivi uma vida muito pobre, com toda as diferentes misérias que a guerra trouxe para nós. Mas, nos últimos 20 anos, eu tive acesso a uma boa educação, eu tive a chance de ser professor universitário no meu país. Eu vi meus amigos, colegas, família e todos em volta de mim poderem ir atrás do que eles queriam. Sim, havia insegurança, havia ataques, bombas, mas nós estávamos progredindo, nos desenvolvendo, e a gente tinha esperança em um futuro melhor", relata.

“Estávamos avançando muito lentamente, mas pelo menos avançávamos. E, nas últimas semanas, mais especificamente nos últimos dias, tudo acabou. Agora a gente não tem mais nenhuma esperança. O Afeganistão vai voltar à época sombria, à idade da pedra, como indica a ideologia do Talibã", afirma.

Segundo ele, para pessoas de fora do Afeganistão pode não ser o fim do mundo, "porque eles pensam que um acordo vai ser feito com o Talibã e vai haver um governo de transição e todo esse blablablá".

Mas, para quem morou no Afeganistão e conhece o Talibã, ele diz que a história é outra: "A gente sabe com quem a gente está lidando. Com eles, é uma destruição completa da nossa sociedade, democracia, opiniões, direitos e liberdades. É isso o que está vindo e a gente sabe disso".

"O Talibã não vai mudar"

"Não importa se o Talibã assinou um acordo ou não. O Talibã não vai mudar", decreta o cientista político. "Eles não mudaram quando estavam sob circunstâncias muito mais difíceis, não vai ser agora, que têm todo o poder em suas mãos que vão mudar, é ilógico pensar assim."

"E saber disso nos feriu de todas as maneiras possíveis. Nós perdemos a esperança”, diz ele, cujos pais e um dos irmãos continuam morando no país, pois não têm recursos para deixá-lo. Ele tem ainda um irmão que mora nos Estados Unidos e outro na Austrália.

“Por enquanto, ninguém bateu na porta da nossa casa. Mas a gente sabe que para viver sob o regime ou você vive como um morto, que não faz nada, não fala nada, não vê nada ou eles vão te perseguir. Pode não ser hoje nem em cinco dias, um mês ou um ano, mas eles virão te pegar. A gente sabe disso e é triste”, lamenta.

Mulheres sob o regime fundamentalista

Sobre a situação das mulheres no regime talibã, Yousafzai disse que chegou a ver declarações na mídia de que agora seria diferente, que elas poderiam ter acesso à educação, pelo menos até a adolescência.

"Não há razão para confiar no Talibã, eles nunca cumpriram nenhuma promessa dos acordos que assinaram. Nem eles acreditam no que eles dizem agora; de que vão mudar, vão permitir que mulheres estudem ou outras coisas do tipo", afirma.

"Eles vão tentar controlar as mulheres o máximo possível. Se eles fecharem as escolas e universidades para meninas não vai ser bom para a imagem deles na mídia, então fazem parecer que mudaram, mas você não pode esperar que um grupo com a ideologia deles mude. Todas as pessoas que eles nomearam para cargos públicos são mulás, são todos religiosos. Então fica claro que não vão permitir que as mulheres se desenvolvam em nenhum campo de suas vidas", analisa.

"Eles são misóginos, machistas, autoritários e mentirosos e isso não vai mudar."

Desespero para deixar o país

Sobre o desespero e o pânico a que o mundo assistiu nesta segunda-feira, ao ver uma multidão de afegãos invadindo a pista do aeroporto em Cabul, na tentativa de fugir do regime, Yousafzai comenta: "Todo mundo que eu conheço já tentou ou pelo menos pensou em tentar conseguir um visto para deixar o país. Eu não conheço uma única pessoa lá que não queira deixar o país, o que me parece claro e óbvio".

Ele conta como chegou à França, de onde, por enquanto, não pode sair: "Eu trabalhava como professor de Filosofia Política numa universidade em Jalalabad quando ganhei uma bolsa de estudos para fazer um mestrado em política energética na Sciences Po, em Paris e estou aqui desde 2016", diz Yousafzai, que hoje trabalha como analista no setor de petróleo em Paris. Na França, ele vive com um visto que se chama "passaporte talento", concedido àqueles que são especialistas em sua área de trabalho.

"Eu sempre pensei em poder voltar ao meu país um dia, mas agora não posso. Eu amo o Afeganistão e sempre o terei em meus pensamentos e no meu coração, mas, enquanto o Talibã estiver no poder, eu acho que não seja possível para ninguém que fale contra o Talibã pisar no país. Eu estou aterrorizado, tenho muito medo de voltar ao meu país... e eu não sei por quanto tempo eles estarão no poder...", conclui, com a tristeza de quem se percebe de novo exilado.

