Afegãos tentam retomar cotidiano, mas poucas mulheres saem às ruas tomadas por talibãs

Depois de um dia marcado pelo caos no aeroporto de Cabul, os afegãos tentam nesta terça-feira (17) retomar aos poucos o cotidiano, agora sob o novo regime talibã. Muitos mantêm a cautela, especialmente as mulheres, pouco vistas nas ruas – controladas por insurgentes armados.

As lojas reabriram na capital do Afeganistão e o tráfego de veículos voltou. Depois de uma segunda-feira de ruas vazias, pedestres circulam, em meio a postos de controle talibãs. Os homens preferem trocar as roupas ocidentais, popularizadas nos últimos anos, pela túnica tradicional afegã shalwar kameez. Já as mulheres quase não são vistas fora de casa.

A esses sinais, se somam outros de que a vida normal passará por mudanças – a televisão estatal agora passa essencialmente programas islâmicos. Mas num contexto de incertezas sobre o futuro, os talibãs tentam reconfortar a população: anunciaram nesta terça-feira (17) uma anistia geral para todos os funcionários do Estado, aos quais pediram que voltem a trabalhar normalmente, dois dias após a tomada poder no Afeganistão.

"Uma anistia geral foi decretada para todos (...) portanto devem retomar sua vida cotidiana com total confiança", declararam, em um comunicado.

Desconfiança

Desde que entraram em Cabul no domingo, após uma ofensiva relâmpago que permitiu o controle de quase todo o país em apenas 10 dias e provocou a fuga do presidente Ashraf Ghani, os talibãs multiplicam gestos que pretendem ser tranquilizadores.

Porém, para muitos afegãos, a confiança deve demorar a se instalar. Entre 1996 e 2001, quando governaram o país, os talibãs adotaram uma visão extremamente rigorosa da lei islâmica. As mulheres eram impedidas de trabalhar e estudar.

“As pessoas têm medo do desconhecido”, disse à AFP um comerciante da capital. “Os talibãs estão patrulhando a cidade em pequenos comboios. Não estão importunando ninguém, mas é claro que as pessoas estão com medo”, afirmou.

Relatos dão conta de que os insurgentes estão em busca de integrantes do governo deposto. Uma testemunha informou à AFP ter visto a casa de um ex-colaborador do governo ser invadida por homens armados e ele foi levado à força.

Retomada de voos

Os voos de repatriamento de estrangeiros para fora do Afeganistão retomaram nesta terça-feira. Um avião levando 45 franceses decolou nesta manhã e é esperado para aterrisar em Paris à tarde (hora local). A pista de decolagens, invadida desde domingo (15) por milhares de afegãos desesperados para deixar o país, voltou a operar, informou o Pentágono durante a madrugada.

“Muitas pessoas que estavam aqui ontem foram para casa”, disse à Reuters um integrante das forças de segurança ocidentais instaladas no local. Tiros esporádicos foram ouvidos durante a noite.

Na segunda-feira, o tráfego aéreo teve de ser totalmente interrompido devido ao caos no aeroporto. Pelo menos cinco civis morreram na tentativa de embarcar à força em alguma aeronave.

Com informações da AFP e Reuters

