FMI suspende ajuda ao Afeganistão e Talibã pode enfrentar problemas financeiros para gerir o país

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quarta-feira (18) que vai suspender o programa de ajudas para o Afeganistão por causa da situação instável gerada pelo tomada do país pelos talibãs. Sem acesso à ajuda internacional e com as sanções estrangeiras visando impedir a ação do movimento islâmico radical, o futuro de um dos países mais pobres do mundo é incerto.

“Como sempre, o FMI se guia pela comunidade internacional”, declarou um porta-voz do fundo à AFP. “E atualmente há uma falta de clareza na comunidade internacional sobre o reconhecimento de um governo no Afeganistão. Por consequência, o país não pode ter acesso aos Direito Especiais de Saque (DES) e outros recursos do FMI”, completou.

Algumas nações já haviam anunciado um congelamento de seu apoio econômico ao Afeganistão. Mas a declaração do FMI é o primeiro sinal oficial de pressão financeira visando os talibãs desde a tomada do país no domingo (15).

"O Afeganistão depende cruelmente da ajuda estrangeira", destaca Vanda Felbab-Brown, especialista em Afeganistão no "think tank" americano Brookings Institution, para quem a quantia dos auxílios externos é, pelo menos, "10 vezes maior" do que a renda do Talibã. Em 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) afegão chegou a US$ 19,81 bilhões, enquanto o fluxo de ajuda representou 42,9% do PIB, segundo o Banco Mundial.

A renda atual do Talibã é estimada entre US$ 300 milhões e mais de US$ 1,5 bilhão anuais pelo Comitê de Sanções do Conselho de Segurança da ONU, que publicou um relatório em maio de 2020.

Renda proveniente de drogas e extorsão

Os talibãs se financiam, principalmente, com atividades criminosas. Entre elas, o cultivo de papoulas, das quais extraem ópio e heroína, ou seja, do tráfico de drogas, mas também da extorsão de empresas locais e de resgates obtidos após sequestros.

"Boa parte de sua renda também é resultado da arrecadação de impostos", confirma Charles Kupchan, do "think tank" Council on Foreign Relations (CFR). Os talibãs se tornaram especialistas em tributar quase tudo o que passava pelos territórios que controlavam, fossem projetos de governo, fossem negócios, acrescenta o analista.

No entanto, o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou na terça-feira (17) que "o Afeganistão não será mais um país de cultivo de ópio". A produção será praticamente "reduzida a zero" de novo, completou, referindo-se à proibição vigente quando controlavam o país, até 2001.

Por enquanto e apesar dos bilhões de dólares gastos ao longo dos anos pela comunidade internacional para erradicar a papoula, o Afeganistão produz mais de 80% do ópio mundial. Centenas de milhares de empregos dependem desse negócio, em um país assolado pelo desemprego após 40 anos de conflito.

Os talibãs reconhecem que a melhora da economia passa pela ajuda externa. "Tivemos trocas [conversas] com vários países. Queremos que nos ajudem", afirmou o porta-voz do grupo.

Talibã em busca de uma boa imagem

Para Kupchan, do CFR, o Talibã tem "interesse" em ter uma boa imagem, se quiser obter ajuda econômica. Principalmente porque a China, a segunda maior economia do mundo, não substituiria os países ocidentais financeiramente.

"Os chineses são muito mercantilistas. Tendem a se interessar pelos países dotados de um bom entorno comercial, onde podem construir suas novas Rotas da Seda", explica. "Mas eles não se instalaram na Síria, no Iraque ou no Líbano. Consequentemente, eu não superestimaria o papel da China no Afeganistão", conclui.

Construir uma boa reputação para receber ajuda internacional é estratégico, já que "os ativos do Banco Central que o governo afegão possui nos Estados Unidos não serão colocados à disposição dos talibãs", alertou na segunda-feira um responsável do governo Joe Biden.

Já o presidente do Banco Central Afegão (DAB), Ajmal Ahmady, quem deixou o país, afirmou que o Talibã tem acesso a apenas 0,1% ou 0,2% das reservas monetárias totais do Afeganistão.

(Com informações da AFP)

