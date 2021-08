Campanha mundial por pessoas com deficiência é lançada em Tóquio

Cena do vídeo da campanha mundial #WeThe15, de conscientização da deficiência física. © #WeThe15

Texto por: RFI 6 min

Uma campanha global em favor de 1,2 bilhão de pessoas com deficiência no mundo foi lançada na quinta-feira (19) sob a liderança do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), apoiado por uma ampla gama de organizações internacionais. Um primeiro caso de Covid-19 foi registrado na Vila Paralímpica, segundo os organizadores dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a menos de uma semana do início do evento, em um momento de alta dos contágios no Japão.