Primeiro grupo de afegãos em voo do exército francês relata "alívio" ao desembarcar em Paris

Os primeiros afegãos transportados em segurança pela França após a queda do país nas mãos do Talibã chegaram ao aeroporto parisiense de Roissy Charles-de-Gaulle na quarta-feira (18). “Todos temem o pior”, diz a correspondente da RFI sobre os que continuam no Afeganistão.

Um avião da Força Aérea Francesa transportando mais de 200 passageiros, incluindo 25 franceses e uma grande maioria de afegãos, entre eles um número significativo de mulheres e crianças, pousou em Paris pouco antes das 19h (14h em Brasília).

É o segundo voo da ponte aérea montada pela França para retirar franceses e afegãos do país, após a retomada do poder pelos extremistas do Talibã. Essa operação, batizada de Apagan, mobiliza dois aviões da Força Aérea no trecho Emirados-Cabul e outros dois para voos entre os Emirados e a França, e pode durar vários dias. Um primeiro voo na segunda-feira (16) transportou principalmente franceses.

"A retirada dos estrangeiros e afegãos está sendo difícil”, informa a correspondente da RFI Sonia Ghezali, que conseguiu deixar o país e está agora em Abu Dhabi. “Não temos muito tempo, as forças americanas devem ir embora até o dia 31, a princípio, ou por volta do dia 11 de setembro”, acrescenta. “Temos relatos de que os talibãs estão indo de porta em porta, atrás de pessoas que colaboraram com o governo anterior, integrantes da polícia e políticos. Todos temem o pior.”

Vida nova a partir do zero

“Estamos felizes em começar uma nova vida, mas estamos começando do zero”, disse um dos recém-chegados que veio com a família, algumas roupas e o equivalente a € 20. "Minha família e meus filhos estão muito felizes por deixar o Afeganistão, para pelo menos sobreviver às atrocidades do Talibã."

Um outro afegão descreveu a partida apressada, carregando apenas algumas roupas e falou sobre "o enorme alívio" quando o avião decolou de Cabul.

Após a chegada, os afegãos foram atendidos pelo Escritório Francês para a Imigração e Integração (Ofii) e pela associação France Terre d'Asile, que não quiseram fornecer detalhes sobre seus locais de acomodação.

"Estamos elaborando um sistema de recepção de urgência", disse o diretor-geral do Ofii, Didier Leschi, à AFP. “Cuidaremos bem deles, todos terão acomodação”, afirmou a responsável da ONG da França Terre d'Asile, Delphine Rouilleault.

As pessoas não vacinadas contra a Covid estarão sujeitas a testes de triagem e terão de respeitar uma quarentena de 10 dias, disseram as autoridades. Além disso, terão a opção de serem vacinadas.

Esse grupo de afegãos foi escoltado na quarta-feira em uma delicada operação de forças francesas da embaixada francesa em Cabul até o aeroporto. São pessoas "que foram ameaçadas e cujo desempenho merecia que a França lhes concedesse asilo", disse o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

(com informações da AFP)

