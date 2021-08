Sete afegãos morrem esmagados ao tentarem chegar ao aeroporto de Cabul

Afegãos se reúnem em uma estrada perto da parte militar do aeroporto de Cabul em 20 de agosto de 2021, na esperança de fugir do país após a tomada militar do Talibã no Afeganistão.

Sete afegãos morreram esmagados perto do aeroporto de Cabul, disse o Ministério da Defesa britânico neste domingo (22), que está pressionando para adiar o prazo dos EUA para a retirada das tropas do Afeganistão, fixado em 31 de agosto, para que mais pessoas possam ser evacuadas do país.

Milhares de famílias estão reunidas perto deste aeroporto internacional para tentar fugir do país depois que o Talibã assumir o poder.

"Nossos mais sinceros votos às famílias dos sete civis afegãos que infelizmente morreram no meio da multidão em Cabul", disse um porta-voz do Ministério da Defesa em um comunicado.

"As condições no terreno continuam extremamente difíceis, mas estamos fazendo tudo para lidar com a situação da forma mais segura e protegida possível", acrescentou.

Prorrogação do prazo

À medida que a situação piora perto do aeroporto de Cabul, o governo britânico pleiteia a prorrogação do prazo para a retirada das tropas americanas do Afeganistão.

Nas colunas do jornal Mail on Sunday, o ministro da Defesa, Ben Wallace, disse que "nenhuma nação será capaz de retirar todos" do país controlado pelo Talibã, já que o tempo está se esgotando antes de 31 de agosto, data fixada pelo governo do Talibã para a retirada final de suas forças do Afeganistão.

“Se a programação americana for mantida, não temos tempo a perder evacuando a maioria das pessoas que estão esperando”, disse Ben Wallace. "Talvez os americanos tenham permissão para ficar mais tempo e terão todo o nosso apoio se o fizerem", acrescentou o ministro.

Ele também explica que centros de processamento de pedidos de evacuação serão instalados "fora do Afeganistão, na região" para afegãos que o Reino Unido tem "a obrigação de trazer de volta a este país".

O governo também está explorando "maneiras de manter presença no país depois que as tropas saírem".

Reino Unido mantém embaixador

O Reino Unido retirou quase 4.000 pessoas do Afeganistão desde 13 de agosto, com a ajuda de mais de mil soldados britânicos, de acordo com o Departamento de Defesa.

O embaixador do Reino Unido no Afeganistão, Laurie Bristow, que ainda está em Cabul, disse que o esforço de evacuação foi "indiscutivelmente o maior desafio internacional em que trabalhei como diplomata".

O secretário de Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, está buscando negociações com seu homólogo americano, Antony Blinken, para discutir a extensão do prazo para a retirada das tropas, de acordo com o Sunday Times.

O ex-primeiro-ministro Tony Blair, que engajou a Grã-Bretanha na guerra do Afeganistão em 2001 ao lado dos Estados Unidos, foi particularmente virulento para com os Estados Unidos. Ele criticou no sábado o "abandono" do país pelos ocidentais que considerou "trágico, perigoso e desnecessário".

Tobias Ellwood, deputado conservador e presidente do comitê parlamentar sobre questões de defesa, disse na Times Radio no domingo que a situação no Afeganistão havia anunciado o "fim" da "relação especial" entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

(Com informações da AFP)

