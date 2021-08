Tiroteio aumenta caos no aeroporto de Cabul e americanos podem prolongar presença no Afeganistão

via REUTERS - US MARINES

Soldados americanos e noruegueses no posto de controle do aeroporto internacional de Cabul. Fotografia feita em 20 de agosto de 2021.

Soldados americanos e alemães participaram de um tiroteio na manhã desta segunda-feira (23) no aeroporto de Cabul, depois que homens armados “não identificados” atiraram contra o local e mataram pelo menos uma pessoa. A situação caótica pode levar o presidente Joe Biden a manter as tropas americanas no Afeganistão além da data prevista de 31 de agosto.

Um guarda afegão morreu e três ficaram feridos no tiroteio que provocou uma participação “posterior” dos soldados estrangeiros na troca de tiros, indicou o exército alemão no Twitter. Nos últimos dias, várias pessoas morreram nas imediações do aeroporto da capital afegã em circunstâncias confusas e, com frequência, não elucidadas.

As operações para a retirada de milhares de pessoas que tentam deixar o país pelo aeroporto continuam, mas diante das dificuldades, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insinuou que poderia prologar a presença americana no local após o final de agosto.

"Há discussões em andamento com o exército sobre a prolongação. Esperamos não ter que prolongar, mas, suponho, que as discussões vão depender do avanço do processo de retirada”, declarou o democrata no domingo (22).

Desde que tomaram o poder no Afeganistão, em 15 de agosto, os talibãs tentam convencer a população que eles mudaram e que o novo regime será menos brutal que o precedente (1996-2001). Mas as promessas não convencem parte da população e milhares de pessoas tentam deixar o país.

Cerca de 30,3 mil pessoas já foram retiradas do país pelos americanos desde 14 de agosto, informou a Casa Branca. Ao todo, Washington espera resgatar 15 mil americanos e entre 50 mil a 60 mil afegãos. Outras potências ocidentais também participam das operações. A Alemanha já retirou do Afeganistão mais de 2,5 mil pessoas e o Reino Unido, mais de 5,7 mil.

Nesse fim de semana, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrel, julgou ser “impossível” resgatar todas as pessoas que querem deixar o país antes de 31 de agosto. Para agilizar as operações, Washington requisitou aviões de várias empresas aéreas privadas. Essas aeronaves não vão decolar do aeroporto de Cabul, mas vão ajudar a transportar pessoas que foram levadas inicialmente para outros países da região, como o Catar ou os Emirados Árabes Unidos.

Talibã culpa EUA

As imagens de pessoas sendo pisoteadas na multidão nas imediações do aeroporto de Cabul, de jovens pendurados nas rodas de um avião americano no momento da decolagem ou do bebê sendo entregue a soldados americanos por cima de um muro chocaram o mundo. O presidente Biden reconheceu o pesar provocado por essas cenas, mas completou justificando que “não há meios de remover tanta gente sem causar perdas, sofrimento e imagens difíceis como essas”.

Esperando por um milagre, famílias inteiras permanecem concentradas no perímetro cercado por arame farpado que separa os talibãs das tropas americanas. O acesso ao aeroporto da capital continua muito difícil. Biden explicou que o perímetro foi alargado com o acordo dos talibãs.

No entanto, um alto dirigente do grupo, Amir Khan Mutaqi, responsabilizou os Estados Unidos pelo caos que reina no aeroporto de Cabul e preveniu que o transtorno deve durar ainda muito tempo. “Os Estados Unidos, com toda a sua potência, foram incapazes de colocar ordem no aeroporto. Há paz e tranquilidade em todo o país, mas não no aeroporto. Isso tem que acabar o mais rápido possível”, advertiu o representante talibã.

É verdade que nas ruas da Cabul a situação está mais tranquila. Combatentes talibãs armados patrulham a cidade e estabeleceram postos de controle na capital afegã. Por enquanto, nenhum governo foi instaurado. As discussões com diversas personalidades afegãs continuam para criar um gabinete “inclusivo”, mas o Talibã tenta afirmar sua autoridade.

Resistência

Em todos os prédios públicos, os combatentes substituíram as bandeiras nacionais afegãs pela bandeira branca do grupo radical que indica o nome oficial do novo regime: “Emirado Islâmico do Afeganistão”.

Após uma rápida ofensiva iniciada em maio ao mesmo tempo que o início da retirada das forças americanas e da Otan, o Talibã tomou Cabul em 15 de agosto sem encontrar resistência, mas não controla ainda todo o país.

No vale do Panchir, região ao nordeste de Cabul conhecida como um reduto antitalibã, a Frente Nacional de Resitência (FNR) se insurge. A FNR é liderada por Ahmad Massoud, filho do comandante Ahmed Shah Massoud, assassinado em 2001 pela rede Al-Qaeda.

Os talibãs anunciaram no domingo, em diversas contas no Twitter, uma vasta ofensiva contra o vale do Panchir. Centenas de combatentes do “Emirado Islâmico” foram enviados à única região que ainda não está sob o controle Talibã "depois que dirigentes locais se negaram a se entregar pacificamente", informaram.

O porta-voz da FNR, Ali Maisam Nazary, declarou que o movimento se prepara para um "conflito de longa duração" com os talibãs se um acordo sobre um sistema de governo descentralizado não for encontrado. Segundo ele, milhares de afegãos se refugiaram no Panchir, muitos deles dispostos a combater o novo regime. "Estamos prontos para defender o Afeganistão e alertamos para um banho de sangue", afirmou Massoud ao canal Al-Arabiya.

(Com AFP)

