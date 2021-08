Afeganistão: vários militares americanos morreram ou ficaram feridos no atentado duplo em Cabul

Equipes de resgate estão evacuando os feridos na explosão dupla que teve como alvo o aeroporto de Cabul em 26 de agosto de 2021. AFP - WAKIL KOHSAR

Texto por: RFI 6 min

Vários militares americanos morreram ou ficaram feridos no atentado duplo que atingiu o aeroporto de Cabul nesta quinta-feira (26), disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby. O número de mortos após as duas explosões do lado de fora do aeroporto de Cabul pode ser maior que 20, confirmou um porta-voz do Talibã.