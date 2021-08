Condições de vida no Afeganistão se degradam rapidamente desde chegada do Talibã

Soldados americanos nos arredores do aeroporto de Cabul, em 20 de agosto de 2021 Wakil KOHSAR AFP/Archivos

Texto por: RFI 3 min

Os afegãos se aglomeram aos milhares diante dos portões fechados do aeroporto internacional, à espera de uma chance de poder embarcar em um voo para o Ocidente. Enquanto isso, as condições no local se degradam, falta comida e a sujeira se acumula. Uma garrafa d’água pode custar US$40 e um prato de arroz, US$100, informa um afegão em um vídeo divulgado no site do jornal Le Parisien.