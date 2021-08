"Ideia que ocidentais estão desmunidos diante dos talibãs é falsa", diz cientista político

A imprensa francesa analisa nesta terça-feira (31) como será o Afeganistão sob o novo governo do Talibã. Especialistas comentam a retirada completa das tropas estrangeiras, encerrada com 24 horas de antecedência pelos Estados Unidos, e as consequências para os ocidentais da derrota americana após 20 anos de guerra.

Em entrevista ao jornal Libération, o cientista político Adam Baczko, especialista no tema da formação de instituições jurídicas por movimentos armados em contextos de conflito, principalmente no Afeganistão e na Síria, considera provável algumas mudanças em relação ao período anterior de governo do grupo fundamentalista sunita, de 1996 a 2001.

Para o pesquisador, os talibãs vão continuar usando os tribunais islâmicos e uma leitura rigorosa da Sharia, o sistema jurídico do Islã, mas "hoje dão muito mais importância às questões de economia, saúde e educação, antes totalmente ausentes" da agenda. Um dos exemplos concretos de mudança citados por Baczko foi o relacionamento com as ONGs, depois que os talibãs passaram a controlar várias províncias no interior do Afeganistão. Em troca da cobrança de um imposto, os islamitas criaram um sistema que permite às ONGs trabalhar ao lado da população carente.

"Desde o final dos anos 2000, os talibãs também permitem que escolas funcionem, até o ensino fundamental para meninas, bem como clínicas onde as mulheres têm o direito de trabalhar", aponta o pesquisador. No entanto, não há dúvida de que "haverá um aumento da violência contra as mulheres, devido à jurisprudência islâmica em temas como casamento, divórcio, violência doméstica e adultério".

Segundo Adam Baczko, nesse retorno ao poder, e sob novas lideranças, os talibãs estarão expostos a pressões extremamente significativas. O pesquisador discorda da ideia de que os ocidentais estarão desmunidos diante do grupo fundamentalista, apesar da saída mal planejada dos Estados Unidos, após 20 anos de guerra. "Paradoxalmente, os ocidentais estão em uma posição de força para pressionar o Talibã", acredita Adam Baczko.

Ausência de leadership europeu

Em recente entrevista ao Les Echos, o ex-embaixador da França na Síria Michel Duclos criticou os europeus por terem seguido os americanos sem pensar nas consequências que um retorno dos talibãs ao poder no Afeganistão teria nas relações conflituosas com a China e a Rússia. "O abandono desordenado do Afeganistão pelos americanos reforçará em Moscou e Pequim a percepção de um declínio ocidental irremediável", afirmou o diplomata.

"A coalizão ocidental no Afeganistão estava sob liderança quase exclusiva dos Estados Unidos; esta é uma das razões pelas quais a França se retirou há dez anos", recordou o embaixador francês. Duclos lamenta, no entanto, a falta de leadership dos europeus, que se contentaram em seguir os Estados Unidos. "Os britânicos são os primeiros a reconhecer, muito chocados com o que acaba de acontecer", observou.

Em busca de credibilidade?

Em 18 dias, os aviões dos Estados Unidos e seus aliados evacuaram mais de 123.000 civis do aeroporto de Cabul. "Mas não foi possível retirar todos aqueles que queríamos evacuar", admitiram os militares americanos. Washington diz que continuará a "ajudar" todos os americanos que desejam deixar o Afeganistão, conforme assegurou o secretário de Estado Antony Blinken. Os Estados Unidos "trabalharão" com os islamitas se eles cumprirem seus compromissos, advertiu Blinken. “O Talibã quer legitimidade e apoio internacional. Nossa mensagem é que legitimidade e apoio devem ser conquistados”, alertou o secretário de Estado.

Blinken anunciou a transferência para Doha, no Catar, das atividades diplomáticas e consulares da Embaixada dos Estados Unidos em Cabul. A França conta com a proximidade diplomática que tem com o Catar para defender seus interesses.

No dia seguinte à retirada completa das tropas de Cabul, a imagem das "forças especiais talibãs" vestidas com o uniforme militar americano e armadas com equipamentos de última geração conquistados nas ofensivas para a reconquista do país nos últimos meses soa como uma humilhação para os EUA.

