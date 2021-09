Japão: premiê Yoshihide Suga deixará o poder após gestão contestada da pandemia

O primeiro-ministro japonês vai deixar o poder. Yoshihide Suga anunciou nesta quinta-feira que não concorrerá ao Partido Liberal Democrático na eleição marcada para 29 de setembro, noticiou o Japan Times. AP - Kimimasa Mayama

Texto por: RFI 4 min

O chefe do governo japonês não se apresentará para continuar na liderança do Partido Liberal Democrata (PLD), nas eleições internas no dia 29 de setembro. Suga permanecerá no cargo de presidente da legenda conservadora até a escolha de seu sucessor, que provavelmente se tornará o novo primeiro-ministro, já que o PLD detém a maioria das cadeiras no Parlamento. As próximas eleições legislativas acontecem em 17 de outubro.