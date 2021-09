Universitárias afegãs terão que usar niqab e não poderão ter aulas com homens, decreta Talibã

Mulheres afegãs se manifestam em defesa de seus direitos, em Herat, Afeganistão, em 2 de setembro de 2021. AFP - -

Texto por: RFI 3 min

O Talibã no poder no Afeganistão ainda não anunciou o governo, mas já determinou novas regras para que estudantes possam frequentar as universidades. A posição do movimento islâmico sobre os direitos das mulheres é uma das questões mais esperadas pela comunidade internacional, devido às lembranças brutais do passado.