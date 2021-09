Mundo reage com desconfiança a anúncio de novo governo interino no Afeganistão

Um homem vende bandeiras do Talibã em Cabul, Afeganistão, na segunda-feira, 30 de agosto de 2021. AP - Khwaja Tawfiq Sediqi

Texto por: RFI 3 min

O Ministério das Relações Exteriores da França lamentou nesta quarta-feira (8) que "as ações [do novo governo interino afegão] não confirmam as palavras", dada a composição do mesmo, que inclui a velha guarda do Talibã, mas nenhuma mulher, contrariando as promessas de abertura do regime. União Europeia, China e outros países também reagiram com desconfiança ao anúncio da formação do novo governo em Cabul.