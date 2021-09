EUA esperam resolver crise diplomática inédita com a França durante Assembleia Geral da ONU

O contrato de € 56 bilhões tinha sido fechado com a França em 2016, para a venda de 12 submarinos a propulsão convencional. BRENDAN ESPOSITO POOL/AFP/File

Texto por: RFI 3 min

Horas depois de o governo francês tomar a decisão inédita de chamar de volta o embaixador francês em Washington para consultas – após a “punhalada pelas costas” da venda de submarinos para a Austrália, no lugar do contrato firmado com os franceses –, os Estados Unidos disseram esperar resolver a crise diplomática com seus aliados históricos na próxima semana.