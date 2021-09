Papa pede mundo 'mais inclusivo' no Dia Mundial do Migrante e do Refugiado

O papa Francisco celebra missa da janela do palácio apostólico localizado na Praça de São Pedro, no Vaticano. via REUTERS - VATICAN MEDIA

Texto por: RFI 2 min

O papa Francisco pediu, neste domingo (26), "um mundo cada vez mais inclusivo", por ocasião do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. O papa, que vem de uma família de emigrantes italianos radicados na Argentina, fez do acolhimento dos migrantes um dos principais temas de seu pontificado, iniciado em 2013.