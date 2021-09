Rebelando-se contra o Talibã, afegãs usam roupas coloridas tradicionais nas redes sociais

Roupas coloridas de mulheres afegãs exibidas online. © 网络照片

Diante do preto do niqab (véu islâmico fechado),as cores deslumbrantes dos vestidos tradicionais afegãos. Quando viu as imagens de mulheres usando o niqab durante uma manifestação em apoio ao Talibã em Cabul, Bahar Jalali decidiu lançar uma campanha online para divulgar os vestidos tradicionais afegãos, cintilantes, coloridos e cheios de vida.