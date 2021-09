Rússia ameaça com retaliação após bloqueio da mídia estatal russa RT na Alemanha

Sede do canal de televisão Russia Today em Moscou, em 14 de novembro de 2017.

A plataforma de vídeos do YouTube bloqueou os canais alemães da mídia estatal russa RT como sanção por ter violado a política contra a desinformação no contexto da pandemia do coronavírus. Moscou anuncia retaliações contra a mídia alemã.

A plataforma de vídeos do YouTube bloqueou e removeu os canais alemães da mídia estatal russa RT como sanção por terem violado a política contra a desinformação estabelecida pela plataforma em relação à pandemia do coronavírus.

Uma decisão que a direção do canal russo descreve como “guerra midiática”. No entanto, a plataforma YouTube já havia alertado várias vezes sobre a disseminação desse tipo de mensagens ligadas a teorias da conspiração em questões de saúde, restringindo parcialmente alguns vídeos de conteúdo, mas o ex-Russia Today (hoje somente RT) vinha contornando as restrições lançando seus vídeos em outros canais secundários.

A decisão tem impacto diplomático, já que Moscou não demorou a lançar ameaças por considerar que a decisão do YouTube tem o apoio explícito das autoridades alemãs para impedir a expansão do canal no país europeu.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu um comunicado no qual apontou que a adoção de "medidas retaliatórias simétricas" contra os meios de comunicação alemães que operam em território russo é "apropriada".

"As tentativas do gigante da internet (YouTube) de vincular tais ações atrozes com 'violações das regras internas da comunidade' como justificativa para esta manifestação evidente de censura e supressão da liberdade de expressão não podem e não serão consideradas", conclui a declaração.

A mídia estatal russa RT pretende se expandir na Alemanha e um programa de televisão faz parte dos planos, com lançamento previsto para dezembro. No entanto, ele não possui uma licença de transmissão, de acordo com a agência alemã DPA.

O canal russo é frequentemente acusado por vários países ocidentais de ser uma ferramenta do Kremlin para promover movimentos políticos que podem desestabilizar o poder central, como o movimento de independência catalã na Espanha ou os coletes amarelos na França.

